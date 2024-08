Il noto operatore a tinte viola italiano vanta una storia decisamente gloriosa costruita negli anni grazie ai suoi servizi decisamente affidabili e competitivi dal punto di vista del mercato della telefonia, a quanto pare in queste ultime settimane quest’ultimo ha deciso di ribadire il concetto lanciando una nuova promozione pensata per dare il colpo di grazia agli altri operatori e a attrarre a sé i clienti, soprattutto nel mese estivo più dinamico di tutti.

Ovviamente si tratta di una mossa di mercato pensata per incrementare il proprio volume d’affari invogliando nuovi utenti a sottoscrivere un numero di telefono e di conseguenza una nuova promozione, ovviamente ciò che viene offerto e senza alcun dubbio competitivo e ad un prezzo conveniente, scopriamo di cosa si tratta.

Tutti pazzi per questa promo

La promozione in questione, porta il nome di Ho200 e come intuibile offre, 200Gb di traffico dati, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99 € al mese, come se non bastasse la connettività dati di quinta generazione è attivata di default senza nessun tipo di costo aggiuntivo da dover corrispondere.

Si tratta di una produzione decisamente allettante dal momento che offre tantissimi giga con addirittura la connettività di quinta generazione senza costi in più, come se non bastasse, consente di accedere a tutti i servizi del noto operatore viola, come ad esempio un servizio clienti costantemente attivo tramite WhatsApp.

In definitiva si tratta di una promo pensata per colpire senza mezzi termini il mercato e offrire un servizio completo e soprattutto quantitativamente ricco, se siete interessati alla promo non aspettate oltre a sottoscriverla nel momento che potrebbe essere rimossa in qualsiasi momento, ricordiamo che il costo di attivazione è completamente gratuito, sottoscrivere la promo o in un centro ho. Mobile o sul sito Internet ufficiale, quest’ultima è valida sia per i nuovi clienti che per chi effettua la portabilità.