Apple Magic Mouse è un prodotto di qualità sopraffina, dalle linee sinuose e dal design elegante, perfettamente a fuoco con ciò che l’azienda di Cupertino ci ha abituato nel corso degli anni, in genere però ad un prezzo di vendita non propriamente alla portata di ogni consumatore.

In questi giorni su Amazon gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una promozione particolarmente interessante, ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di conoscerlo da vicino. Il mouse in questione garantisce la connessione wireless o bluetooth, ovvero senza fili, infatti non presenta alcuna possibilità di collegamento wired, ed allo stesso tempo è solamente compatibile con Mac o iPad, non altri sistemi operativi.

Apple Magic Mouse: lo sconto folle su Amazon

L’Apple Magic Mouse può finalmente essere vostro con un risparmio non da poco, o meglio lo potete acquistare ad un prezzo complessivamente non troppo elevato, poiché sarà vostro con un esborso finale di soli 79 euro, contro i circa 100 euro di listino. L’ordine è effettuabile al seguente link.

Disponibile in via esclusiva nella colorazione bianca o nera, ciò che cambia è solamente la parte superiore, proprio perché tutta la posteriore è realizzata in metallo argentato con finitura opaca, che richiama il design di tutti i notebook e dispositivi dello stesso tipo di casa Apple. All’interno della confezione gli utenti non troveranno l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, ma il cavo di ricarica, ovvero una USB-C to lighting, non essendo un modello estremamente recente, infatti, non è ancora stata implementata la porta USB-C, come previsto dall’ultima legge dell’Unione Europea. La garanzia per il suo acquisto resta la solita di 2 anni, che copre solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni degli utenti.