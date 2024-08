Iliad stupisce anche i suoi clienti con super offerte

Nel corso delle scorse settimane, l’operatore telefonico Iliad ha aggiornato il suo catalogo con alcune nuove offerte di rete mobile, tra cui le nuove Iliad Flash 200 e Iliad Giga 250. Queste ultime novità saranno attivabili senza costi extra anche da chi è già cliente dell’operatore telefonico, effettuando la richiesta di cambio offerta. In questo modo, anche i già clienti dell’operatore potranno decidere ogni mese di usufruire di una maggiore quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, offerte strepitose anche per chi è già cliente con il cambio offerta

In questi ultimi giorni sono stare rese disponibili tante nuove offerte dell’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile denominate Iliad Flash 200 e Iliad Giga 250. Tutte queste offerte saranno ora disponibili anche per chi è già cliente dell’operatore, scegliendo di effettuare il cambio offerta senza costi aggiuntivi.

Tutte queste nuove offerte sono stare rese disponibili a partire dal 31 luglio 2024 e lo resteranno almeno fino al prossimo 12 settembre 2024, anche se immaginiamo che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente queste offerte. Una delle più interessanti è la nuova offerta mobile denominata Iliad Flash 200. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a solo 9,99 euro al mese.

Un’altra super offerta dell’operatore è poi quella denominata . In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 250 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta, in questo caso, sarà pari a 11,99 euro al mese.

Vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale dell’operatore telefonico in modo da non perdere nessuna offerta.