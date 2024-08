Nell’ultimo periodo sempre più utenti hanno scelto di compiere un grande passo, consistente nell’acquisto di un relativamente piccolo compressore portatile da utilizzare esclusivamente per la propria auto. Al momento sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti, con capacità e prezzi differenti, ma una delle migliori offerte Amazon pone un modello di ottima qualità ad una cifra quasi mai vista prima.

Il dispositivo ha dimensioni estremamente ridotte, infatti raggiunge 9,2 x 5 x 12,7 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 400 grammi; può stare tranquillamente nel palmo di una mano, così da limitare al massimo l’ingombro ed incrementare a livelli elevati la portabilità generale. Il prodotto ha una potenza di 150PSI, con varie modalità selezionabili, ed oltretutto garantisce una estrema versatilità risultando perfettamente compatibile con auto, palloni, biciclette, scooter, moto e quant’altro.

Compressore auto: lo sconto da non perdere su Amazon

Acquistare un compressore portatile per auto è tutt’altro che dispendioso, infatti dovete sapere che il modello oggetto del nostro articolo risulta essere acquistabile a soli 27,85 euro, una cifra incredibilmente bassa e conveniente, soprattutto se confrontata con il valore di listino di circa 50 euro. Potete effettuare l’ordine al seguente link.

Osservandolo meglio da vicino possiamo notare 4 modalità di gonfiaggio, tutte visualizzabili direttamente sul piccolo display LCD digitale intelligente, il quale riesce a mostrare con precisione la pressione attuale e quella da raggiungere. Il motore integrato riesce a gonfiare in circa 70 secondi uno pneumatico auto R19, mentre per una bicicletta saranno necessari 100 secondi, finendo invece con il pallone, per il quale sono necessari 10 secondi. Nella parte anteriore integra una luce LED per andare ad illuminare l’area di lavoro, integrando una batteria ricaricabile da 6000mAh, che ne permette il funzionamento, da notare la possibilità di utilizzarlo alla stessa stregua di un powerbank, con il quale ricaricare dispositivi esterni di vario genere, come smartphone, ma anche tablet o notebook.