Uno dei giochi più attesi di sempre e senza il con dubbio GTA 6, il titolo prodotto da Rockstar Games si sta facendo attendere da quasi un decennio e tantissimi giocatori non vedono l’ora di potervi finalmente mettere le mani per toccare con mano un salto in avanti o ormai atteso da troppo tempo.

In base alle indiscrezioni il titolo in arrivo dovrebbe segnare un profondo passo in avanti che vanterà un mondo di gioco di dimensioni mai viste prima animato da elementi dinamici complessi e ricchissimi che lo renderanno uno dei giochi più interattivi degli ultimi anni, cosa che però come intuibile richiederà un discreto quantitativo di prestazioni per poter funzionare in modo ottimale.

Troppo pesante

La nota azienda Digital Foundry ha espresso una propria perplessità per quanto riguarda il videogioco in questione, il tutto si basa sui trailer usciti finora che mostrano come il titolo sarà largamente incentrato sull’uso del ray tracing, dal momento che quest’ultimo è presente letteralmente in ogni scena mostrata e dunque potrebbe essere non una chicca in più, bensì una base strutturale per poter fruire del videogioco.

Ultimo non è troppo impegnativo da gestire per consolle come PlayStation 5 e Xbox one Series X, lo stesso discorso non si può fare per Xbox one Series S, quest’ultima infatti secondo la nota azienda potrebbe andare pesantemente in difficoltà a causa dell’hardware con evidenti limitazioni montato a bordo, ciò lasciò pensare che probabilmente la casa produttrice del titolo punterà a far girare a 720P piuttosto che a 1080, in modo da consentire una fruizione quantomeno accettabile del titolo che altrimenti sicuramente non riuscirebbe a girare come dovrebbe.

Non rimane dunque che attendere per ricevere magari notizie ufficiali direttamente dalla casa produttrice del videogioco, è altamente improbabile però riuscire a giocarlo senza una console top di gamma in salotto o un pc ad altissime prestazioni.