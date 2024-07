Microsoft ha annunciato importanti miglioramenti al suo assistente AI per le vendite, Copilot for Sales, inizialmente lanciato a febbraio. Tra le novità più rilevanti c’è l’integrazione avanzata con Outlook e Teams. La quale promette di semplificare il lavoro e potenziare la collaborazione tra i gruppi di vendita. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti possono ora riassumere le email più importanti. Oltre che condividerle direttamente durante le riunioni su Teams. Il tutto senza bisogno di passare da un’applicazione all’altra. In più, prima di inviare il messaggio, sarà anche possibile personalizzarlo. Aggiungendo dettagli o commenti specifici e garantendo una comunicazione più chiara e mirata.

Nuove capacità e supporto linguistico esteso per Copilot for Sales

Questa integrazione rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento dell’efficienza dei team di vendita. Così da ridurre il tempo speso per la gestione delle email e facilitando la condivisione di informazioni rilevanti. Microsoft ha svelato queste novità con un post sul suo blog ufficiale. Attraverso il quale ha sottolineato come queste opzioni siano pensate per ottimizzare la collaborazione e rendere i processi aziendali più fluidi e integrati. L’AI non solo riassume le email, ma le rende anche facilmente accessibili durante le riunioni.

Oltre all’integrazione con Outlook e Teams, Copilot for Sales si arricchisce di altre funzionalità utili per la preparazione alle riunioni. Tra queste, una scheda di preparazione che viene inviata automaticamente un’ora prima dell’incontro. Essa dovrebbe contenere le ultime email scambiate con i partecipanti. Questo strumento aiuta i venditori a essere sempre pronti e informati. Migliorando la qualità delle interazioni con i clienti e colleghi.

Ancora, Microsoft ha ampliato il supporto linguistico per gli aggiornamenti CRM di Copilot forSales. Così da rendere la piattaforma più versatile e accessibile a livello globale. Questo aggiornamento dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative. Tutte aventi il compito di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e la produttività delle vendite. Microsoft continua a investire in tecnologie avanzate per offrire strumenti che semplificano il lavoro. Oltre che per permettere ai professionisti di concentrarsi su attività di maggior valore.