TIM, eterna sfida con Iliad: le migliori offerte fino a 300 GB in 5G

TIM è riuscita a raccogliere tra le sue mani tutte le forze e a proporre una campagna promozionale estiva straordinaria. Secondo quanto riportato infatti il gestore italiano ha voluto mettere alla prova gli utenti proponendogli un rientro. Le persone potranno fare riferimento alla celebre gamma Power, fatta di tre offerte diverse tra loro ma con lo stesso obiettivo: sbaragliare la concorrenza di alcuni gestori.

Secondo quanto riportato, sono molte le persone che stanno decidendo di scegliere TIM, soprattutto perché c’è anche un periodo promozionale. Almeno per il momento queste offerte non sono soggette a scadenza.

TIM lancia le Power anche ad agosto con prezzi assurdi e fino a 300 GB in 5G

Secondo quanto riportato, TIM avrebbe ripristinato solo per alcuni utenti anche la sua Power Special. Questa proposta è probabilmente la migliore sul mercato per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo, in quanto costa solo 9,99 € al mese offrendo il meglio. Dopo aver visto numerose offerte spadroneggiare in giro per il mercato, TIM propone questa soluzione con minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 messaggi verso tutti e addirittura 300 giga da usare con il 5G.

Ci sono anche altre due soluzioni che stanno facendo ferro e fuoco ultimamente, ovvero la Power Iron e la Power Supreme Easy. In grado di offrire gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente, queste due proposte non si tirano indietro neanche dal punto di vista della connessione ad Internet. La prima permette di avere 150 giga in 4G con 6,99 € mensili, mentre la seconda arriva a 200 giga in 4G ogni mese per 7,99 €.

Tutto sembra perfetto ma bisogna ricordare che TIM destina queste offerte solo ed unicamente a coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad. Solo per il primo mese poi le persone che scelgono queste proposte potranno avere una promozione: per i primi 30 giorni non si paga nulla.