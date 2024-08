La nuova azienda software Hedra è specializzata nella creazione di video con AI generativa. Si tratta di un progetto ambizioso, nato dal desiderio di alcuni ex dipendenti di grandi aziende come Meta, Google e NVIDIA.

Il punto forte di Hedra, al momento, sembra essere Character-1. Si tratta di un modello di base che punta a distanziarsi dai rivali per fornire un maggiore controllo e una velocità superiore. Nello specifico il sistema permette ai creatori di realizzare video con formati più lunghi e focus concentrati sulle narrazioni dei personaggi.

Hedra arriva sul mercato: ecco cosa cambia

Gli ideatori del progetto hanno dichiarato che il loro scopo è quello di sopperire ad una carenza rivelata dalle altre aziende nel settore. A tal proposito, si sono concentrati su strumenti integrati attorno alla comunicazione. Come? Automatizzando la produzione di video e filmati e non sui modelli di conversione da testo a video.

Hedra punta a creare un nuovo sistema per la realizzazione dei filmati destinati ai social, all’e-learning e al marketing. Il tutto rendendo la creazione dei video più veloce e accessibile. Il tutto avviene grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima agisce per ideare degli avatar con caratteristiche uniche e personalizzate. Il modello Character-1 mette a disposizione un nuovo livello di controllo che offre cambiamenti importanti nel settore delle narrazioni.

Il progetto nasce pensando ai creatori di contenuti. Dal momento del suo rilascio ufficiale sono stati oltre 350.000 utenti ad utilizzare il sistema di Hedra, sfruttando l’intelligenza artificiale per creare contenuti video. Al momento sono circa 1,6 milioni i video realizzati attraverso la piattaforma. I dati appena elencati evidenziano quanto Character-1 abbia attirato l’attenzione degli utenti che ne hanno subito sfruttato le potenzialità. E non solo. Tra i finanziatori iniziali appaiono nomi importanti come Jon Barron, Robyn Peterson, Nikhila Ravi e Bilawal Sidhu, pioniere dell’intelligenza artificiale nel settore cinematografico. Un così alto livello di supporto evidenzia il possibile impatto del progetto di Hedra su tutto il mercato.