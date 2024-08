CoopVoce: solo 7 EURO per avere la EVO 150, è GRATIS 2 mesi

Sono i gestori virtuali ad avere attualmente in mano il pallino del gioco per quanto riguarda la telefonia mobile. Se qualcuno non se ne fosse accorto sul sito di CoopVoce sono arrivate nuove offerte durante gli ultimi mesi con quella attualmente disponibile che sta attirando davvero tantissimi nuovi utenti.

Il provider virtuale vuole continuare dunque a battere la concorrenza includendo all’interno delle sue offerte e i migliori contenuti in assoluto.

CoopVoce: la migliore promozione mobile è attualmente disponibile, eccola qui

Secondo le ultime evidenze, CoopVoce si sta dimostrando uno dei gestori più importanti dell’ultimo periodo. Gli utenti hanno notato che è davvero difficile trovare qualcosa di meglio rispetto a quello che questa azienda offre e a dimostrarlo sono proprio le sue offerte. Queste infatti includono al loro interno il meglio, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga.

Direttamente sul sito ufficiale di CoopVoce è possibile accedere all’ultima proposta, quella probabilmente più vantaggiosa. Secondo quanto riportato, la EVO 150 è al momento una delle offerte più sottoscritte dagli utenti, sia perché offre il meglio, sia perché garantisce al suo interno un prezzo di vendita ineguagliabile.

Qualcuno aveva già visto questa proposta durante gli ultimi anni, ma con prezzi diversi. Al momento l’offerta in questione costa solo 7,99 € al mese includendo comunque tutto al suo interno. CoopVoce dunque con la sua EVO 150 vuole superare tutte le aspettative mettendo in difficoltà la concorrenza.

Questa soluzione mobile garantisce infatti agli utenti la possibilità di risparmiare avendo a disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione e soprattutto 1000 messaggi verso tutti. Oltre a questo CoopVoce garantisce nella sua promozione mobile 150 giga in 4G per navigare sul web. Da non dimenticare anche il grande vantaggio di avere un’offerta straordinaria: chi sottoscriverà questa soluzione entro il 7 agosto, potrà avere due mesi totalmente gratis. Non ci sono limitazioni per la sottoscrizione in quanto CoopVoce permette a qualsiasi utente proveniente da qualsiasi provider di scegliere la sua EVO 150.