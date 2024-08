Xpeng rivoluziona la ricarica elettrica con le stazioni ultrafast S5

Le auto elettriche stanno sicuramente diventando sempre più performanti e questo è possibile solo grazie alle sperimentazioni e alla nascita di nuove batterie sempre più potenti e durature. Non bastano però nuove batterie in sé in grado di ricaricarsi velocemente, servono di conseguenza dei nuovi sistemi di ricarica adeguati che ne valorizzino al massimo le potenzialità. La Xpeng, azienda cinese famosa per la produzione di auto elettriche, sta proprio lavorando su una tecnologia che permetta la creazione di colonnine potenti. Le nuove stazioni di ricarica S5 pare faranno il loro debutto a breve, ancor prima che l’anno termini.

Annunciate dallo stesso presidente e CEO di Xpeng, He Xiaopeng, le nuove colonnine S5 daranno letteralmente una scossa in più alle tecnologie ora esistenti per la ricarica. Con una potenza massima di 800 kW, queste stazioni sono raffreddate a liquido e offrono una tensione di uscita massima di 1.000 V e un flusso di corrente di 800 A. Che significa? Che le S5 sono in grado di fornire una ricarica ultrafast, riducendo di molto i tempi e permettendo agli automobilisti di recuperare circa 1 km di autonomia al secondo. Un auto elettrica compatibile con il sistema potrebbe raggiungere i 300 Km di autonomia in appena 5 minuti! Davvero una rivoluzione.

Una competizione alle stelle dove la Xpeng è sul trono

In Cina, la competizione tra le case automobilistiche non si limita al lancio di nuovi veicoli elettrici, ma si estende anche alla realizzazione di infrastrutture di ricarica sempre più avanzate come ben visibile da questo caso in particolare. Questo trend, guidato da innovatori come Xpeng, è destinato a rivoluzionare il modo in cui i veicoli elettrici vengono ricaricati. Con le nuove stazioni S5, Xpeng si posiziona come pioniere di questa tecnologia, dando agli utenti soluzioni nettamente superiori in grado di ridurre drasticamente i tempi.

L’annuncio delle S5 sottolinea il continuo impegno di Xpeng nel migliorare l’infrastruttura di ricarica, elemento cruciale per la diffusione di massa dei veicoli elettrici. Alla fine di luglio 2024, Xpeng contava già su una rete di 1.300 stazioni di ricarica in Cina, di cui 1.000 ultrafast. L’azienda ha l’obiettivo ambizioso di espandere questa rete a 10.000 stazioni entro due anni, con 4.500 di queste dotate di raffreddamento a liquido e potenze di ricarica eccezionalmente elevate.