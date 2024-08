L’evento Apple di settembre non sarà dedicato esclusivamente agli iPhone 16. Nella stessa occasione, l’azienda di Cupertino presenterà al suo pubblico i nuovi smartwatch e tra questi sarà presente anche la nuova generazione di Apple Watch SE. Il dispositivo viene rinnovato ogni due anni e si propone di conquistare una porzione di utenti più ampia per via del suo costo ridotto rispetto agli altri modelli rilasciati.

A distinguere i vari smartwatch Apple non è soltanto il costo, l’azienda propone componenti più datate ma comunque in grado di garantire la qualità che la caratterizza e preclude alcune funzionalità ai modelli di punta. Quest’anno, però, il cambiamento potrebbe essere “drastico” e potrebbe non convincere il pubblico.

Apple Watch SE 2024 sarà in grado di conquistare il pubblico?

Un rapporto emerso nei mesi scorsi e ripreso da Mark Gurman riferisce che, Apple Watch SE 2024 sarà interamente in plastica rigida e che sarà disponibile in numerose colorazioni. Motivo dell’aggiornamento potrebbe essere la volontà di Apple di ridurre ulteriormente i costi di listino; o procedere con una riduzione dei costi di produzione che potrebbero servire a consentire l’introduzione di funzionalità avanzate fino ad ora non destinate ai modelli SE.

A settembre, dunque, potremmo assistere all’arrivo di uno smartwatch Apple ancora più economico o in linea con i costi degli anni precedenti ma ricco di novità interessanti, come la possibilità di effettuare l’ECG o la presenza del display Always-On.

Le indiscrezioni sul prossimo orologio smart di Apple non sono state numerose fino a questo momento e c’è ancora tanta incertezza in merito alle sue specifiche. Molto probabilmente, uno degli aggiornamenti riguarderà l’adozione di un chip più recente ma non sappiamo ancora quale sarà la scelta dell’azienda. Scarse novità sono attese anche su Apple Watch X, il cui aggiornamento estetico inizialmente previsto potrebbe essere stato accantonato e posticipato al prossimo anno.