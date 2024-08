AC Cobra GT Coupé: la leggenda rivive con potenza e stile

AC Cars riporta in su strada una vettura che più che una semplice auto è una vera e propria leggenda. Torna il mito della Cobra con il lancio della nuova Cobra GT Coupé portando il brand britannico alle sue antiche e gloriose origini legate alla tradizione ed al motorsport. Questa è la prima Cobra coupé mai prodotta in serie e sarà realizzata in edizione limitata e rende omaggio alla storica coupé A98, auto che partecipò alla 24 Ore di Le Mans nel 1964.

La nuova Cobra GT Coupé ha tutti i tratti distintivi che hanno reso celebre il modello originale. Ovviamente, però, ha anche aggiornamenti moderni, tra cui un nuovo tetto ispirato proprio alla coupé A98. Il produttore ha svelato alcune anticipazioni sulla Clubsport Edition, una versione potentissima che solo 99 acquirenti o meno potranno aggiudicarsi. Quest’auto grandiosa ha una potenza da 810 CV data da un motore performante V8. Tale versione è stata progettata per prestazioni straordinarie in pista, tanto da essere descritta dalla stessa AC Cars come “estrema”.

La AC CARS rilancia la Cobra con una silhouette affascinante e maggiore potenza

Le dimensioni della Cobra GT Coupé sono parecchio imponenti, superando i 4.000 mm di lunghezza. Il design è retrò ed inconfondibile, con una fascia da corsa classica ed un cofano dalle linee suadenti. I parafanghi sono prominenti e donano quel tocco di sportività in più. Il tetto nuovo si integra perfettamente con il resto, creando una versione armoniosa della GT d’epoca degli anni 60. Una caratteristica distintiva è la coda Kammtail, ispirata alla A98, che migliora l’aerodinamica e promette una velocità massima che raggiunge i 278 km/h. Il prezzo di partenza di questa AC Cars rivisitata sarà di £325.000 (€381.825), confermando quanto sia esclusiva e quanto solo i veri appassionati di auto d’epoca potranno metterci su le mani (almeno quelli con un portafogli bello ricco).

La Clubsport Edition peserà infatti meno di 1.450 kg, con un equilibrio ottimale tra prestazioni e maneggevolezza. Le prime auto Cobra GT Coupé saranno consegnate ai clienti entro la fine del prossimo anno. Dopo le consegne la AC Cars introdurrà una versione di produzione più accessibile. Questa sarà disponibile con due opzioni di motorizzazione con una potenza inferiore. Avremo a disposizione un V8 aspirato da 456 CV e un V8 sovralimentato da 730 CV. Nonostante la potenza, la distribuzione del peso della vettura sarà quasi perfetta.