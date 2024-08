Vodafone batte Iliad: le sue offerte concedono un gran REGALO

Anche questa volta Vodafone il gestore del momento che riesce a battere la concorrenza a colpi di grandi offerte. Le opportunità proposte durante questo mese di agosto stanno dando i loro frutti ed effettivamente si vede: i gestori virtuali e Iliad proprio non riescono a tenere il ritmo. Dopo un periodo buio fatto di sconfitte per il gestore colorato di rosso, ecco che si riparte alla grande con due promozioni che appartengono ad una gamma pluripremiata. Sono ritornate quelle tanto amate Silver che già nel 2023 avevano dato grande dimostrazione di forza.

Queste offerte includono al loro interno tutto quello che serve in generale per riuscire a godere al meglio di un gestore. Molte persone hanno sempre attribuito a Vodafone la colpa di avere dei costi troppo alti ma questa volta è tutto diverso. Le promozioni mobili della linea Silver costano molto meno del solito siccome c’è un periodo promozionale.

Vodafone: le migliori promo in esclusiva per alcuni utenti, ecco la lista

Continua Vodafone a battere la concorrenza con le sue offerte più conosciute in assoluto, ovvero le Silver. Molti utenti possono sottoscrivere infatti le due promo con prezzi assurdi. Si parte dalla prima proposta, quella che mensilmente ha un prezzo di 7,99 € per il pubblico. La Silver in questione infatti riesci a garantire il meglio anche con un prezzo così basso: ci sono al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G.

L’altra offerta è praticamente uguale per quanto riguarda i numeri e messaggi che sono infatti identici a quelli dell’offerta precedente ma costa 9,99 € al mese. Il discorso è molto chiaro: questa garantisce infatti 150 giga in 4G tutti i mesi.

Vodafone garantisce queste soluzioni solo a coloro che provengono da Iliad ed ai gestori virtuali e solo per il primo mese ad un totale di 5 €.