Il Motorola Edge 50 Neo, ha fatto la sua apparizione attraverso nuove immagini che rivelano le sue colorazioni. Le varianti di colore, Grisaille, Nautical Blue, Poinciana e Latte, sono state mostrate grazie ai dettagli forniti dall’informatore Evan Blass. Le foto offrono una visione approfondita del design elegante e moderno del nuovo arrivato. Il Motorola Edge 50, come si può vedere, è caratterizzato da un display pOLED da 6,4 pollici. Un’ottima scelta per chi cerca un’alta qualità visiva. La frequenza di aggiornamento di 120Hz promette un’esperienza fluida e reattiva. Cosa particolarmente apprezzabile per i giochi e attività come lo scorrimento tra le app. La protezione Gorilla Glass 3 garantisce poi una resistenza ai graffi e agli urti. Aggiungendo così un ulteriore livello di durabilità.

Dettagli tecnici e novità del Motorola Edge 50 Neo

Il nuovo Motorola Edge l50 Neo è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7300. Noto per le sue prestazioni efficienti tra gli smartphone di fascia media. Il telefono sarà disponibile in due diverse configurazioni di memoria. Una con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione e un’altra con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questa varietà di opzioni permetterà di scegliere la versione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Anche il comparto fotografico è particolarmente interessante. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 50 megapixel, che promette foto dettagliate e di alta qualità. A questo si aggiungono un sensore ultra-wide da 13Mp e un teleobiettivo da 10Mp con zoom ottico 3x. I quali garantiscono una maggiore flessibilità nelle riprese. La camera anteriore da 32Mp è pensata proprio per gli amanti dei selfie. In quanto promette immagini chiare e nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del Motorola Edge 50 Neo è senz’ altro la certificazione IP68. Quest’ ultima assicura una protezione completa contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Un aspetto molto apprezzato soprattutto da coloro che cercano un dispositivo resistente agli agenti esterni. Vi è però una nota dolente. Ovvero la batteria ha una capacità di 4310mAh, inferiore ai 5000 mAh del modello precedente, l’ Edge40 Neo. Questo potrebbe influire sull’autonomia del telefono. Anche se l’ottimizzazione del software e la gestione dell’energia possano mitigare in parte questo problema.

La presentazione ufficiale del cellulare del Motorola è prevista per settembre. Fino ad allora, i dettagli restano ancora soggetti a conferma.