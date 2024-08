Mancano pochi giorni all’avvio del programma beta di One UI 7, la nuova interfaccia di Samsung basata su Android 15. Infatti i rumor a riguardo sono già numerosissimi e non si fanno aspettare. Una delle novità più attese dagli utenti riguarda l’introduzione delle cartelle di grandi dimensioni. Una funzionalità già presente su altri sistemi operativi e finalmente in arrivo anche sugli smartphone Galaxy. Ma cosa comporterà esattamente questa innovazione?

Samsung One UI 7: specifiche e disponibilità

Le cartelle di grandi dimensioni promettono di rivoluzionare l’organizzazione della schermata principale. In modo da offrire una maggiore immediatezza e praticità nell’accesso alle app. Finora, le cartelle standard sono state un punto fermo su Android. Ma la nuova interfaccia potrebbe portare a una gestione più efficiente delle applicazioni più utilizzate. Su sistemi come HarmonyOS o HyperOS, ese sono completamente personalizzabili e possono espandersi a partire da una configurazione standard, solitamente in una griglia 3×3. Ciò consente un accesso rapido e diretto a otto diverse applicazioni con un solo tocco. Mentre l’ultimo spazio nella griglia permette di aprire una visuale più estesa delle altre app contenute.

I dettagli precisi su come Samsung implementerà questa funzione non sono ancora disponibili. Ma è probabile che la modalità adottata sarà simile a quella già vista su altri sistemi operativi, con alcuni miglioramenti specifici per i dispositivi Galaxy. L’aspettativa è che One UI 7 non replicherà dunque queste caratteristiche. Oltre che cercare di perfezionarsi per offrire un’esperienza d’uso migliore ed ottimizzata.

Come già detto, la data di rilascio del programma beta di OneUI 7 non è stata ancora ufficialmente comunicata. Si pensa dovrebbe iniziare presto in Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Germania, India, Polonia e Corea del Sud. Il rilascio della versione stabile è atteso per ottobre. Ma gli aggiornamenti ufficiali da parte dell’ azienda coreana non tarderanno ad arrivare.

I clienti Samsung possono dunque prepararsi a testare queste nuove funzionalità e a scoprire come le cartelle di grandi dimensioni miglioreranno la loro esperienza.