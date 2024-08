Sta per arrivare la nuova versione dell’interfaccia di Samsung. One UI 7 è al centro dell’attenzione di esperti ed appassionati che sono sempre più curiosi di conoscere quali saranno i principali dettagli legati al nuovo lancio. A tal proposito, sono emerse online nuove anticipazioni. Le principali informazioni arrivano da un noto leaker: Digital Chat Station. Il post originale è stato rimosso, ma altre fonti, tra cui Android Authority, hanno appreso e diffuso alcune delle principali informazioni rivelate.

Le anticipazioni hanno creato grosse aspettative. È però importante tenere a mente che la prima beta di One UI 7 non è ancora stata rilasciata. Inizialmente si pensava ad un lancio previsto per agosto, scadenza che invece è stata posticipata. In attesa di nuovi sviluppi scopriamo quali sono le principali informazioni trapelate sulla nuova interfaccia.

One UI 7: principali dettagli sull’interfaccia

Molte delle novità in arrivo hanno lo scopo di migliorare l’aspetto estetico ed anche le funzionalità relative. A proposito del design dell’interfaccia è previsto un aggiornamento per le icone delle app di sistema. Quest’ultime è probabile che acquisteranno un aspetto simile a quello che sarà il tema di One UI 7.

Un ulteriore dettaglio riguarda l’ottimizzazione delle animazioni di apertura e chiusura. Quest’ultime riguardano sia le app che i tasti. Inoltre, l’aggiornamento coinvolgerà anche il ritorno alla pagina precedente. Insieme a tali novità arriva anche un incremento dei widget desktop. Quest’ultimi presenteranno nuove dimensioni e presenteranno nuove opzioni.

L’aggiornamento riguarda anche l’introduzione di una nuova area di controllo. Quest’ultima posizionata nella parte bassa della schermata di blocco. Si tratta di un’opzione particolarmente utile per regolare l’accessibilità a tutte le funzioni considerate essenziali senza dover sbloccare il dispositivo per farlo.

Si tratta di opzioni mirate a personalizzare l’interfaccia One UI 7 con lo scopo di assecondare le preferenze degli utenti. Il nuovo aggiornamento migliorerà l’efficienza dei dispositivi Samsung facilitando l’uso del sistema operativo.