Ford ha presentato un nuovo pacchetto opzionale per la Mustang Mach-E. Si tratta del Performance Upgrade, con il quale conferire alla vettura un sostanziale aumento di velocità e potenza. E non è tutto. C’è un ulteriore novità in arrivo che permetterà agli utenti di acquistare il pacchetto anche in un secondo momento. Per procedere basterà usare l’app FordPass. Qui gli utenti potranno completare la transazione.

Negli Stati Uniti, il Performance Upgrade ha un costo di 995 dollari. Come anticipato quest’ultimo permetterà al SUV di aumentare l’accelerazione che ora permetterà alla Mustang March-E di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Novità in arrivo per la Mustang Mach-E

Il pacchetto, oltre ad un aumento delle prestazioni, utilizza un nuovo algoritmo di controllo. Nello specifico quest’ultimo fa riferimento alla gestione termica del veicolo. Dettaglio che permette anche di aumentare la coppia della vettura. Con tali premesse la Mustang March-E sarà in grado di percorrere un quarto di miglio in 11,8 secondi. Il tutto con una velocità di 183.4 km/h.

La nuova vettura è il primo SUV elettrico lanciato da Ford. La Mustang March-E cerca un equilibrio tra il suo aspetto sportivo e l’idea di un utilizzo quotidiano della vettura. La nuova auto Ford fa parte di una serie piuttosto articolata in Italia.

Nella gamma è presente una versione a motore singolo, quest’ultima sia Extended Range (autonomia di 600 km) che Standard Range (autonomia di 440 km). Inoltre, è presente anche una versione con doppio motore: la Extended Range. Quest’ultima presenta una trazione integrale e autonomia pari a 550 km.

In cima troviamo la versione Mach-E GT Extended Range. Suddetta vettura presenta un powertrain con doppio motore a trazione integrale. Inoltre, ci saranno una batteria da 91kW. La potenza complessiva registrata per il modello è pari a 358kW. La vettura garantisce 490 km di percorrenza. Tutto all’interno del ciclo WLTP. La Mustang Mach-E viene presentata con un costo di lancio di 60.150 euro per la versione Standard Range.