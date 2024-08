Batterie agli ioni di potassio, è questa l'alternativa al litio

Il mondo dell’energia continua a progredire e non solo per quanto riguarda la possibilità di ricavare energia rinnovabile. Secondo quanto riportato infatti anche le batterie stanno riuscendo a fare grossi passi in avanti, come accaduto alla 14ª edizione del Beyond Lithium Conference. Riaprì una start-up del Texas ha presentato la prima batteria al mondo agli ioni di potassio, precisamente in formato 18650.

In questo modo si può fornire dunque un’alternativa molto più sostenibile ma allo stesso tempo anche meno dispendiosa e duratura nel tempo rispetto alle solite batterie agli ioni di litio e agli ioni di sodio a cui tutti sono abituati. La tecnologia di tipo KIB, che appunto si basa sulle batterie agli ioni di potassio, raggiunge una densità gravimetrica che va dai 160 ai 180 Wh per ogni kg. Il tutto con una tensione nominale di 3,7 V. Da qui ne deriva che le prestazioni possono essere tranquillamente accostate a quelle fornite dalle batterie agli ioni di litio.

Le batterie agli ioni di potassio possono sostenere più cicli di ricarica

L’azienda che ha portato questo nuovo progetto delle batterie agli ioni di potassio, sostiene che queste possono supportare un numero maggiore di cicli di ricarica. Queste sono le parole da parte del CEO dell’azienda texana Group1:

“Siamo lieti di annunciare il lancio della prima batteria 18650 agli ioni di potassio al mondo, frutto di anni di ricerca e sviluppo. Stiamo inviando campioni ai nostri principali partner OEM e produttori di celle, con l’obiettivo di promuovere l’adozione diffusa di questa tecnologia rivoluzionaria“.

Chiaramente quando le celle delle batterie aumentano in termini di longevità, non c’è bisogno di sostituirle così spesso. A tal proposito potrebbe cambiare tutto non solo per quanto riguarda gli smartphone e i dispositivi mobili, ma anche per le auto elettriche. I primi campioni sono stati inviati dall’azienda proprio per delle prove che seguiranno prossimamente, ma le prospettive sembrano interessanti.