Iliad: nuova offerta FLASH 200 e un regalo super per tutti

Facendo un rapido resoconto delle migliori offerte che sono disponibili attualmente sul mercato della telefonia mobile, si può arrivare a delle conclusioni molto semplici. I gestori virtuali stanno riuscendo a tenere banco grazie alla loro versatilità ma soprattutto ai prezzi che garantiscono insieme a tantissimi contenuti nelle loro offerte. Allo stesso tempo non può essere biasimato il grande impegno dei gestori più famosi, quelli che hanno dato il via alla categoria della telefonia mobile in Italia. Con il passare del tempo infatti infatti aziende come TIM e Vodafone hanno capito cosa servisse per dominare ancora. Tutti e due i colossi hanno messo su delle vere e proprie campagne promozionali imbattibili, quasi attenendosi ai risultati ottenuti da Iliad negli ultimi tempi.

Quest’ultimo gestore però continua a prendere il largo soprattutto perché le sue offerte durano per sempre allo stesso prezzo. Un classico esempio sono le tre attualmente disponibili sul sito ufficiale, diverse tra loro ma con lo stesso ideale. Battere dunque Vodafone e TIM è diventato semplicissimo per Iliad, soprattutto con le sue Giga.

Iliad: queste sono le migliori tre offerte del mercato, ecco cosa includono al loro interno

Parlando di Iliad, il discorso diventa più interessante perché le sue offerte durano per sempre senza mai cambiare. Le prime due fanno parte della stessa gamma e si chiamano rispettivamente Giga 120 e Giga 250. Le numerazioni dopo il suffisso indicano quelli che sono i giga disponibili: la prima ne offre 120 in 4G e la seconda 250 in 5G. Partendo dal presupposto che entrambe offrono minuti e messaggi senza limiti verso tutti, la prima costa 7,99 € al mese, mentre la seconda 11,99 € al mese, in entrambi i casi per sempre.

L’altra offerta è una novità: è arrivata la Flash 200. Questa include minuti e messaggi senza limiti con 200 giga 5G a 9,99 € al mese per sempre. Tutte le offerte sono disponibili sul sito.