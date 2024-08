Iliad ha l'asso nella manica: la nuova GIGA 250 è incredibile

I gestori che stanno attualmente lottando nel mondo della telefonia mobile sanno benissimo di dover dare qualcosa di più per riuscire a spuntarla sulla concorrenza. Secondo quanto riportato all’interno delle ultime statistiche, sono sempre di più coloro che scelgono un provider virtuale al posto dei soliti gestori che hanno dato il via alla girandola delle offerte di telefonia mobile. Stando alle ultime notizie, ce ne sono alcuni che proprio non riescono a restare lontani dalla vetta delle classifiche, in quanto le loro offerte risultano sempre le migliori. Dopo averne viste moltissime arrivare all’apice, diversi provider virtuali però hanno dovuto mollare la presa in quanto sono tornati alla carica gestori potenti come Vodafone, TIM e Iliad.

Proprio quest’ultimo ha dalla sua parte un gran numero di opportunità fornite da tre offerte in particolare. Queste sono diventate il principale obiettivo delle persone, soprattutto di quelle che vogliono risparmiare. Iliad dispone sul suo sito ufficiale di tre soluzioni mobili appartenenti rispettivamente alle gamme Flash e Giga.

Iliad: sono queste le tre offerte da prendere subito al volo, eccole qui

Con Iliad diventa davvero quando lancia delle offerte come quelle attualmente disponibili. Le prime due fanno parte della stessa famiglia anche se sono differenti tra loro sia per i contenuti che per il prezzo. La Giga 120 è la soluzione che garantisce già il meglio, partendo da minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Si conclude con 120 giga in 4G per navigare, il tutto a 7,99 € al mese per sempre.

L’altra Giga è la 250, offerta che include il meglio al suo interno per 11,99 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 250 giga in 5G. A chiudere ecco la grande novità che è un ritorno: la Flash 200. Questa offerta con minuti e messaggi senza limiti verso tutti garantisce 200 giga in 5G tutti i mesi per 9,99 € mensili.