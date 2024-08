TrendForce ha presentato una recente analisi in cui evidenzia come i costi delle memorie DRAM potranno presto salire. Il valore è decisamente preoccupante e potrebbe superare anche il 50%. Tale scenario finirà per portare cambiamenti preoccupanti anche per i prezzi dei dispositivi che le contengono.

Nel dettaglio, le previsioni esprimono un aumento del 53% nel 2024. Mentre il costo delle DRAM nel 2025 potrebbe salire del 35%. Se le previsioni fossero corrette i ricavi della DRAM arriverebbero a 90,7 miliardi di dollari nell’anno corrente. Mentre nel 2025 si potrebbe arrivare anche a 136,5miliardi.

Aumentano i costi delle DRAM a partire da quest’anno

I consumatori finali assisteranno ad un aumento dei costi. Quest’ultimi riguardano i prodotti contenenti le memorie in questione. Dunque, saranno coinvolti smartphone e computer insieme ad altri dispositivi elettronici. Una situazione che sembra già delineata, ma non è tutto.

TrendForce ha affermato che, secondo la sua opinione, OEM (Original Equipment Manufacturer) e ODM (Original Design Manufacturer) potrebbero avere problemi a trasferire tali aumenti ai prezzi delle vendite. Tale situazione per le due aziende potrebbe portare ad una situazione di incertezza. Infatti, potrebbe ridurre i margini di profitto. Una situazione che condurrebbe ad un calo delle vendite. Inoltre, potrebbe rallentare anche la domanda dei consumatori. Quest’ultimi, infatti, potrebbero ritenere poco sostenibili gli aumenti proposti per i listini.

Ciò quanto evidenziato da TrendForce per le DRAM. Secondo quanto dichiarato dalla società di analisi tali aumenti dipenderebbero dall’ascesa delle memorie HBM. È tale scenario che porta ad un aumento del prezzo medio per l’intero settore. Inoltre, non è trascurabile l’evoluzione che coinvolge i prodotti DRAM. A tal proposito, verranno utilizzate maggiormente le memorie LPDDR5x/5x sui dispositivi mobili. Infine, ulteriori fattori riguardano le spese di capitale contenute dei produttori che limiteranno la loro fornitura ed anche la ripresa della domanda relativa ai server. Non resta che aspettare e scoprire se lo scenario presentato da TrendForce si concretizzerà davvero per le memorie DRAM.