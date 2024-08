IA: ecco AlicIA, il chatbot pensato per partite IVA e per la finanza

Il mondo dell’intelligenza artificiale cresce via via sempre di più, arrivando a toccare spesso categorie che nessuno credeva potessero essere interessate. In realtà non c’è luogo in cui l’IA non possa accedere ed infatti questa volta si parla del mondo della finanza. Anche qui infatti l’intelligenza artificiale ha avuto modo di trovare impiego, soprattutto grazie ad una società chiamata Minsait. Quest’ultima ha elaborato un nuovo tipo di chatbot, un vero e proprio assistente che è stato progettato appositamente per svolgere operazioni finanziarie. Il chatbot si chiama AlicIA.

Le sue potenzialità sono uniche, in quanto questo nuovo Avatar può offrire anche una consulenza bancaria sia per autonomi che per piccole imprese. Si tratta di un consulente virtuale a tutti gli effetti che può offrire delucidazioni in materia economica e finanziaria, rispondendo a qualsiasi domanda e facendo dissolvere qualsiasi dubbio.

Intelligenza artificiale: nasce AlicIA, il chatbot per economia e finanza

Dotato di intelligenza artificiale generativa, il nuovo chatbot AlicIA può tranquillamente comprendere le domande di coloro che gliele pongono generando delle risposte attinenti. Ci sono diversi ruoli che questa nuova intelligenza artificiale può ricoprire. AlicIA può infatti essere influencer sponsorizzando il marchio della banca all’interno dei social e interagendo con ogni cliente con delle informazioni e anche dei consigli.

Può essere anche specialista finanziario con consulenze su servizi e prodotti prodotti ma allo stesso tempo anche un consulente che offre il suo supporto personalizzato risolvendo problematiche di vario genere sempre in ambito economico e finanziario.

“AlicIA non si limita solo a utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi e le capacità commerciali delle istituzioni finanziarie. Rappresenta una rivoluzione nella loro proposta di valore, trasformando il loro ruolo da semplici fornitori di prodotti e servizi a veri e propri consulenti personali nella vita finanziaria dei clienti. Questo è quanto afferma un comunicato dell’azienda“.