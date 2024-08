Negli ultimi anni, Google ha dimostrato chiaramente di aver intenzione di inserirsi nel mercato degli smartphone al fine di competere con le principali aziende del settore. Apparentemente il colosso di Mountain View sembrerebbe esser riuscito a raggiungere il suo scopo, passo dopo passo, ma restano ancora basse le vendite dei suoi dispositivi se paragonate a quelle registrate da Apple o Samsung.

A giustificare lo scarso successo dei suoi Pixel sarebbe la qualità complessiva degli smartphone presentati fino a questo momento. Google dimostra ogni anno di aver un talento non indifferente nel conferire un aspetto originale e innovativo ai suoi dispositivi ma le componenti interne, fatta eccezione per il comparto fotografico, non sempre si dimostrano all’altezza dei rivali.

Quest’anno l’azienda sembra pronta a stupire il suo pubblico anche se le previsioni non sostengono fermamente la convinzione di Google. Ad ogni modo, il 13 agosto avremo sicuramente modo di scoprire le vere e proprie novità introdotte sui Pixel 9, che potrebbero effettivamente stupire tutti. Nell’attesa possiamo comunque dare uno sguardo a quelli che saranno, quasi sicuramente, i prezzi degli smartphone in arrivo e alle promozioni che Google proporrà ai clienti.

Pixel 9: i costi previsti e le promozioni proposte da Google

L’evento del 13 agosto avrà tra i suoi protagonisti ben quattro smartphone della serie Pixel 9. Google proporrà un modello base, una versione Pro, una versione Pro XL e un pieghevole Pixel 9 Pro Fold. Quest’ultimo, avvistato di recente in una caffetteria Starbucks a Taiwan, potrebbe non essere destinato al mercato italiano e non conosciamo quello che potrebbe essere il suo costo, anche se tramite alcune indiscrezioni emerse in precedenza, è possibile sostenere che sarà commercializzato a un costo minimo di 1899,00 euro.

Il Google Pixel 9 nella versione da 128 GB sarà lanciato al costo di 899,00 euro; mentre la versione da 256 GB necessiterà di un costo di 999,00 euro. Il Google Pixel 9 Pro da 128 GB, invece, sarà disponibile al costo di 1099,00 euro; si passerà a 1199,00 euro per la versione da 256 GB per poi salire a 1329,00 euro per il modello da 512 GB. Prezzi più alti sono previsti il Pixel 9 Pro XL, che richiederà una spesa di 1199,00 euro per la versione da 128 GB; un costo di 1299,00 euro per i 256 GB e una spesa di ben 1429,00 euro per il modello da 512 GB.

Come ogni anno, Google propone uno sconto ai clienti che procederanno con la permuta dell’usato: in questo caso, i clienti riceveranno uno sconto di 150,00 euro per il Google Pixel 9 e uno sconto di 200,00 euro per i modelli Pro.

Google proporrà anche una serie di abbonamenti extra gratuiti per periodi limitati di tempo. Molto probabilmente anche Gemini sarà disponibile gratis per il primo anno.