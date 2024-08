Maserati pronta a svelare una nuova supersportiva

Maserati ha scelto il prestigioso palco della Monterey Car Week 2024 per svelare la sua nuova supersportiva. L’attesissima presentazione è fissata per venerdì 16 agosto alle 18.12 italiane. Orario insolito che forse potrebbe celare un riferimento all’auto stessa. Al momento, la casa automobilistica ha mantenuto un certo riserbo sui dettagli del nuovo modello, svelando soltanto che è stato interamente progettato, sviluppato e sarà prodotto in Italia. Per il resto non si sa quasi nulla. La nuova vettura nasce con l’intento essere l’ereditiera della Maserati GT2, portando su strada un’evoluzione della MC20, nota ai più appassionati per aver introdotto il motore V6 Nettuno.

La nuova supersportiva di Maserati si distinguerà probabilmente per un’estetica inconfondibile, con ampie possibilità di personalizzazione. I dettagli saranno quelli tipici di una vettura da corsa. Anche se avrà un anima sportiva, presenterà comunque un certo comfort e le caratteristiche distintive dei modelli studiati per la strada del marchio.

Adrenalina e comfort con la nuova Maserati?

La vettura seguirà la tendenza dell’introduzione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Avrà anche un’aerodinamica raffinata, tutti elementi che contribuiscono a definirne il carattere innovativo e performante. Durante la presentazione, Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communications Officer di Maserati, e Klaus Busse, Head of Design del marchio, illustreranno le caratteristiche della nuova supersportiva, sottolineando il lavoro svolto per coniugare tradizione e innovazione e soddisfando la nostra curiosità.

Oltre alla nuova supersportiva, Maserati porterà alla Monterey Car Week 2024 anche i modelli MC20 Icona e MCXtrema. Questi modelli sono proprio la raffigurazione fisica dell’impegno di Maserati nel mantenere alta la bandiera della tradizione italiana nel settore delle vetture di lusso e sportive. L’attesa per la presentazione è palpabile e cresce la curiosità tra gli appassionati. Fortunatamente però manca pochissimo alla presentazione.

Le aspettative sono alte, alimentate dalla promessa di un’auto che riesce a fondere il DNA da corsa con il comfort e la raffinatezza tipici delle vetture stradali. Riuscirà a non deludere? Non resta che attendere per vedere come Maserati ha creato la sua ultima supersportiva e quali sono tutte le novità che è pronta a donarci.