Porsche: nuovi accessori per avventure outdoor sotto le stelle

Di certo quando pensiamo ad una Porsche la prima cosa che ci salta in mente non è il campeggio. Magari pensiamo ad auto sportive, a lusso e prestazioni veloci e da urlo, eppure la società ora ha deciso di rivolgersi anche agli appassionati di avventure outdoor. La Porche ha creato una nuovissima selezione di accessori pensati per chi ama la natura e vuole viverla portando con sé la sua auto del brand. Già l’anno scorso aveva presentato una cosa simile, una tenda montabile sul tetto delle vetture, e dato il successo ha deciso di andare avanti con il progetto.

Andare in campeggio con Porsche è possibile e comodo

Ora non si avrà solo più una tenda da tetto, ma un vero e proprio baldacchino. Si tratta di un rifugio piuttosto grande e multifunzionale. La Porsche ha pensato a tutto, alla spiaggia al campeggio tra le montagne. La tenda si gonfia facilmente grazie a una valvola centrale e si ancora saldamente al terreno con un kit di fissaggio resistente alle intemperie, dotato di cinghie riflettenti. Non servono sforzi ed è pronta in pochissimo tempo. L’equipaggiamento di serie della tenda Porsche include una pompa manuale, un pannello laterale con finestra trasparente, una copertura per il pavimento con chiusure in velcro e un tunnel di collegamento che la unisce ai veicoli. Come portarsi dietro un piccolo appartamentino da attaccare alla propria Porsche.

Per gli amanti della natura, la tenda può essere ulteriormente arricchita con un’altra che la renda più grande, usabile addirittura come camera da letto. Ideale per chi vuole passare una notte sotto le stelle. Sono disponibili anche pannelli laterali e una versione con rete per la protezione dagli insetti. Porsche Design ha inoltre aggiunto anche una serie di accessori. Tra questi, l’altoparlante per esterni PDS20 e la tazza termica da viaggio Porsche, ideale per mantenere la temperatura delle bevande durante gli spostamenti. C’è poi una linea intera da viaggio include anche zaini come l’Urban Eco Travel Backpack, realizzato con materiali sostenibili e dotato di scomparto per notebook e collegamento per trolley, e lo zaino Active 2.0.