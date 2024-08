Truffa pericolosa, il problema nella posta elettronica: soldi rubati agli utenti

Una truffa è pronta ancora una volta a prendersi gioco dei poveri utenti che ci cascano. È bastato un messaggio a mettere in crisi le persone, le quali infatti credevano di aver conosciuto una donna ma che invece si sono ritrovate a dover fare i conti con una truffa. Secondo quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che ci cascano ed è per questo motivo che bisogna stare in guardia. Anche coloro che si credono più esperti stanno ravvisando gravi problemi.

Nel paragrafo in basso è stato incollato il messaggio preciso con tutte le problematiche che ha generato. Fate molta attenzione e non fidatevi mai di qualcuno che vi regala qualcosa o che vuole fare la vostra conoscenza.

Truffa in corso: il messaggio che è arrivato tramite e-mail ha messo in crisi le persone

“Ciao! Mi piaci e ti chiedo di non ignorare il mio desiderio di conoscerti.

Mi chiamo Kristine. Sono una donna di successo, attraente, sexy, con la mia grinta.

Mi piace rilassarmi in un luogo accogliente, mi piace viaggiare e la mia più grande passione è la fotografia.

Catturare un bel momento è un grande risultato. Ho anche un numero enorme di miei selfie.

Rispetto il buon sesso e gli uomini decenti, mi piace quando entrambi i partner provano piacere.

E poiché mi piaci, vorrei suggerirti di incontrarti in un giorno adatto.

Incontriamoci nella chat del mio profilo e parliamo liberamente.

Kristine_candy è il mio alias di ricerca. Assicurati di registrarti affinché la tua query di ricerca funzioni.

Starò qui e spero di vederti presto. Un caloroso abbraccio Kristine“.

Con questo testo si arriva a cliccare su un link mediante il quale gli utenti dovrebbero iscriversi al sito di incontri utile per conoscere la (finta) ragazza del messaggio. È in quel momento che ha luogo la truffa: il form da compilare non è per l’iscrizione ma solo per rubare i dati personali.