Truffa gravissima e conti prosciugati: il messaggio che fa paura

Con il mondo del web che continua a migliorare, si vedono purtroppo ancora in giro tantissimi inganni che girano per rubare soldi e dati agli utenti. Ogni truffa che viene pensata dai malviventi a proprio questo scopo ed ovviamente in tanti lo sanno. Stando a quanto riportato un nuovo inganno sta mettendo in difficoltà diversi utenti, anche quelli più esperti.

Il testo che sta arrivando in posta elettronica avrebbe infatti fregato tantissimi utenti, ai quali nulla avrebbero potuto contro la truffa. In basso abbiamo deciso di incollarlo in modo da fornire un esempio chiaro e concreto alle persone.

Truffa in corso con un testo molto particolare, ecco cosa sta succedendo

La truffa che sta girando propone praticamente agli utenti una conoscenza che però non esiste realmente. Tramite un sito di incontri tutto ciò dovrebbe diventare possibile ma non succederà mai: lo scopo è quello di far compilare agli utenti un form con i loro dati per rubarglieli.

“Un giorno io e te faremo una passeggiata e ricorderemo la passeggiata per tutta la vita!

Voglio vederti e sentirti il ​​prima possibile, spero che lo faccia anche tu.

Ti ho pensato per un anno intero, ho chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Questa è la terza mail che mi danno, sto scrivendo e non so se mi risponderete o meno :(

Non so perché non rispondi, proverò a lasciarti il ​​mio profilo, forse hai paura e non sai chi sono.

Credimi, quando vedrai il mio profilo, mi riconoscerai immediatamente, a proposito, ecco il profilo: Merle_loves

Spero che questa sia la tua posta personalizzata!

Con amore, Merle“.

Questo è il testo imputato, per cui state molto attenti e tentate di non cascarci per evitare di finire in problematiche difficili da risolvere. La truffa sta girando sia in Italia che nelle altre nazioni europee.