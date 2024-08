Samsung elimina le estensioni della sua tastiera: gli utenti sono delusi

Samsung ha rimosso le estensioni per Spotify, Grammarly e YouTube dalla sua tastiera per Android, lasciando molti utenti delusi.

Una recente mossa di Samsung ha colto di sorpresa molte persone. L’azienda ha infatti deciso di eliminare alcune delle estensioni più utilizzate dalla sua tastiera per Android. Le opzioni interessate sono quelle di Spotify, Grammarly e YouTube. Ovvero strumenti che permettevano di eseguire azioni specifiche direttamente dalla tastiera. Attività che altrimenti non sarebbero state possibilità e tutto senza dover aprire le rispettive app. Grammarly, ad esempio, aiutava gli utenti a rilevare e correggere automaticamente gli errori grammaticali durante la digitazione. L’estensione di Spotify consente invece, di cercare e condividere canzoni. Mentre quella di YouTube permetteva di fare lo stesso con i video. La rimozione di queste funzionalità ha lasciato così molte persone insoddisfatte. Soprattutto perché coloro che ne facevano ampio utilizzo. Esse infatti, hanno da sempre migliorato la comodità e l’efficienza nell’uso quotidiano della tastiera. Espandendone notevolmente le possibilità di utilizzo.

Samsung: alternative e soluzioni per gli utenti Android

Samsung non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa decisione. Ma si ipotizza che possa essere legata alla necessità di garantire una maggiore sicurezza per i bambini. Le estensioni rimosse, infatti, avrebbero potuto essere utilizzate per aggirare i controlli parentali, consentendo l’accesso a contenuti non adatti ai minori. Questo potrebbe aver spinto l’azienda dunque a rimuovere tali opzioni. Proprio per evitare problemi legati alla protezione dei minori. Non è ancora chiaro se in futuro si intenda ripristinarle o se la decisione sia definitiva. Gli utenti sperano decisamente in un ripensamento.

In attesa di ulteriori sviluppi, è possibile considerare, per il momento, altre opzioni per mantenere le funzioni a cui ci si era abituati. Esistono numerose app di tastiera alternative su Android che offrono integrazioni simili. Alcune delle migliori includono Gboard di Google, SwiftKey di Microsoft e altre che permettono estensioni e personalizzazioni estensive. Queste possono infatti fornire un’esperienza d’uso altrettanto valida e mantenere alta la produttività