Android: le migliori 10 app e giochi a pagamento gratis oggi sul Play Store

Tutti gli utenti legati al mondo Android oggi hanno a disposizione la grande opportunità che cercavano. Basta scaricare direttamente dal Play Store i titoli a pagamento che oggi diventano gratis in via del tutto eccezionale. Esatto, ci sono giochi ed applicazioni che in genere hanno un prezzo ma che oggi non costano praticamente nulla.

Il grande consiglio di oggi riguarda appunto una vera e propria furbizia: gli utenti devono scaricare tutto senza lasciare nulla. Quello che devono fare è solo ed esclusivamente scaricare ogni applicazione e gioco della lista. In questo modo l’account Google ricorderà tale azione e consentirà di riproporla anche in futuro. Può infatti capitare che un’applicazione o un gioco possano non servire adesso ma in futuro. Chi scarica un contenuto gratuitamente oggi, potrà rifarlo anche tra mesi e mesi quando quel contenuto stesso magari sarà tornato a pagamento.

Android regala una gioia al suo pubblico: sul Play Store di Google ci sono dei titoli a pagamento gratis

Correndo dietro alle tante offerte che il Play Store di Google mette a disposizione dei suoi utenti, ci si può ritrovare in paradiso all’improvviso. Chi ama scaricare titoli a pagamento in maniera gratuita può infatti rifarsi alla promozione odierna, la quale vede applicazioni e giochi che in genere a un prezzo poter finire gratis sugli smartphone degli utenti. Nel Play Store oggi sono finiti dei titoli molto interessanti come mostra la lista qui in basso, elaborata appositamente per consentire una scelta al pubblico. Per scaricare il tutto bisogna solo ed esclusivamente cliccare sui link presenti e incorporati in ogni titolo. Ecco quindi l’elenco completo con 10 titoli da non sottovalutare: