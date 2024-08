Negli ultimi giorni, gli utenti Android Auto hanno segnalato un nuovo e importante problema che riguarda la funzionalità dei comandi vocali. In particolare, il malfunzionamento sembra interessare GoogleAssistant. Ovvero l’assistente virtuale di Google integrato nel sistema di intrattenimento delle auto. Secondo alcune segnalazioni, il bug impedisce all’Assistant di riconoscere correttamente i nomi dei contatti durante le chiamate effettuate tramite comandi vocali. Questo errore si traduce nella difficoltà di avviare chiamate semplicemente pronunciando il nome della persona presente in rubrica e che si desidera telefonare. Gli utenti hanno tentato ripetutamente di dare lo stesso comando, magari scandendo i nomi più chiaramente, ma senza successo. Il problema sembra essere un difetto sistemico. Dunque non dipendente dalla pronuncia ma da un errore nel riconoscimento del comando da parte del software.

Impatti e risposta di Google: cosa sta succedendo?

L’impossibilità di effettuare chiamate, in questo modo, rappresenta un grave inconveniente per molti automobilisti che utilizzano Android Auto per mantenere la sicurezza alla guida. I comandi vocali sono infatti una caratteristica fondamentale per una guida senza distrazioni. In quanto consente ai guidatori di gestire le proprie telefonate e comunicazioni senza mai dover staccare le mani dal volante o gli occhi dalla strada. Questo bug, però, non sembra essere limitato a una specifica versione di Android Auto. Pare infatti che potrebbe trattarsi di un problema a livello di server o persino di infrastruttura di Google. La diffusione di un simile problema è piuttosto ampia e variegata. Il che indica che potrebbe influenzare una vasta serie di dispositivi e configurazioni.

Attualmente, il colosso di Mountain View non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla causa esatta della problematica rilevata, né sui tempi di risoluzione. Ad ogni modo, il team di Android Auto è già al lavoro per diagnosticare la situazione e trovare una soluzione. Non ci resta altro da fare che cercare di restare pazienti, mentre Google lavora attivamente per risolvere questa situazione e ripristinare la piena funzionalità del sistema. In attesa di un aggiornamento ufficiale, gli automobilisti dovranno trovare metodi alternativi per gestire le chiamate. Si raccomanda, comunque, di fare sempre particolare attenzione.