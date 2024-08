Una notizia dell’ultima ora in arrivo direttamente dalla corea del Sud annuncia che Lee Jae-yong, presidente di Samsung, Chung Eui-sun, presidente di Hyundai Motor Group, ed Elon Musk, CEO di Tesla, hanno in programma di incontrarsi questo fine settimana a Parigi, si tratta di una notizia decisamente inaspettata ma che allo stesso tempo non sorprende, già in passato infatti Samsung e Tesla avevano intrattenuto rapporti commerciali anche diretti però non avevamo mai visto un incontro diretto tra i due portavoce di maggiore importanza delle due aziende, per quanto riguarda Hyundai invece l’incontro tra i due numero uno e il primo che ci sia mai stato, tra l’altro proprio il portavoce di Hyundai è stato a proporre il meeting a tre che è stato immediatamente accettato.

Di cosa si parlerà

Si tratta di un incontro tutto sommato prevedibile nel momento che abbiamo a che fare con tre delle maggiori aziende collegate al mondo delle auto elettriche, non è un mistero infatti che Samsung abbia rifornito Tesla di tantissime componenti nel corso degli anni, probabilmente i discorsi involati riguarderanno i semiconduttori e le batterie per le auto elettriche, un settore decisamente particolare e in uno stato delicato soprattutto in chiave futura, infatti come sappiamo Tesla sta lavorando delle nuove celle cilindriche e la stessa cosa sta facendo anche Samsung con le sue celle dal diametro di 46 mm, un campo della progettazione all’interno del quale Hyundai è entrata solo da poco, non c’è da sorprendersi che probabilmente sarà il tema principale dell’incontro dal momento che le case automobilistiche si stanno concentrando proprio sulla progettazione delle batterie e sull’abbattimento dei loro costi che rappresentano il 30% o anche il 40% del costo totale di un veicolo elettrico.

Dunque non rimane che attendere per vedere cosa emergerà da questo incontro a tre che potrebbe portare a nuovi accordi commerciali o di ricerca per quanto riguarda il mondo delle batterie per auto.