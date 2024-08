Restyling per la KIA EV6 GT: primi dettagli più chiari

Le foto spia, scattate durante una sessione di test sulle strade europee, mostrano la nuova KIA, con il suo innovativo look, leggermente camuffata al pubblico. Nonostante le pellicole che coprono la carrozzeria per donare quel tocco di suspence, quel che si nota chiaramente sono le pinze freno giallo fluo tipiche della versione GT. KIA aveva presentato in Corea del Sud il restyling della sua EV6, ma nulla era stato svelato sulla versione GT fino ad ora.

Sembra ci saranno grandi novità riguardanti il sistema di powertrain. La KIA EV6 GT avrà stavolta una batteria da 84 kWh. Questo andrà a sostituire quello da 77,3 kWh, migliorando così l’autonomia complessiva dell’auto. Non sono previste però modifiche ai motori, che continueranno ad avere una potenza da 584 CV di cui di certo non ci si può lamentare. Altra novità attesa è l’introduzione della tecnologia N-eShift che simula una trasmissione a doppia frizione a otto rapportiu. Essa serve per creare e donare al guidatore un’esperienza di guida ancora più sportiva.

Novità applicate al design della nuova KIA

Le novità principali introdotte con il facelift della EV6, come i nuovi gruppi ottici ispirati al design della nuova EV5, sono presenti anche sulla KIA GT. A quanto pare, almeno per il lato posteriore, non sembrano esserci molti cambiamenti. Forse, unica cosa, potrebbero esserci piccoli ritocchi al paraurti. Gli interni, anche se non visibili data la tipologia di foto, presenteranno le stesse modifiche della EV6 standard. Ciò vuol dire che la KIA avrà un pannello leggermente modificante integrante i display tech utili alla strumentazione digitale ed al sistema infotainment. L’auto, probabilmente, supporterà benissimo Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Con queste nuove caratteristiche, la KIA EV6 GT consolida la sua posizione tra le sportive elettriche. L’attesa per il lancio ufficiale del facelift della EV6 GT è quindi alta e i fan del marchio sono ansiosi di scoprire tutte le novità che questo aggiornamento porterà. La KIA EV6 GT restyling avrà dunque design aggiornato, tecnologie avanzate e prestazioni migliorate. Tutte le modifiche confermano l’impegno della casa coreana nel settore delle auto elettriche sportive.