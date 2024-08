Settembre è il mese preferito da tutti gli amanti del mondo Apple. La fine della stagione estiva è sempre occasione nella quale la Mela di Cupertino fissa la data di presentazione ufficiale dei suoi melafonini.

Solitamente la metà del mese è il momento prediletto da Apple per procedere con l’evento più atteso dal suo pubblico ma quest’anno la presentazione potrebbe avvenire qualche giorno prima del solito. La presunta data dell’evento è stata comunicata ma manca ancora la conferma da parte della diretta interessata, che potrebbe attendere ancora prima di diffondere l’annuncio ufficiale.

Apple: quando arriveranno gli iPhone 16?

Non è ancora certo ma, stando a quanto riferito dalla testata CNMO, Apple potrebbe annunciare i suoi iPhone 16 il 10 settembre. L’attendibilità della fonte non è così elevata e non è chiaro quali siano i dati che avrebbero consentito di ritenere la data fornita come preferita da Apple per procedere con il lancio. La notizia, dunque, è da prendere con le pinze poiché necessita di ulteriori dettagli a suo supporto prima di poter essere ritenuta certa. Si tratta comunque di una previsione plausibile. Apple dovrebbe diffondere la data ufficiale entro la fine di questo mese così da smentire o confermare quanto sta circolando in rete in questi ultimi giorni.

iPhone 16: dettagli inediti in arrivo

Ad ogni modo basterà attendere ancora poche settimane prima di scoprire tutte le novità pensate dal colosso. I modelli di iPhone 16 in arrivo sono quattro e gran parte di quelle che potrebbero essere le loro peculiarità sono già trapelate da tempo. Basti pensare alla prima notizia emersa riguardo la presenza del nuovo tasto Capture, che farà il suo debutto per la prima volta introducendo la possibilità di accedere rapidamente a funzioni legate al comparto fotografico. Sappiamo, inoltre, che le dimensioni dei display subiranno delle lievi modifiche rispetto allo scorso anno e che molto probabilmente avremo a disposizione per la prima volta una ricarica più rapida.