Siamo ancora in attesa di conoscere gli iPhone 16 ma le indiscrezioni rivolgono già la loro attenzione agli iPhone 17. Previsti per il 2025, i melafonini sono da tempo oggetto di anticipazioni che riguardano gli aggiornamenti che Apple potrebbe introdurre, pur essendo ancora molto lontana dalla loro idealizzazione e quindi dal loro arrivo sul mercato.

Le informazioni emerse tengono conto di rapporti e previsioni condotte da analisti di spicco del settore. Le notizie più recenti, ad esempio, ritengono che gli iPhone 17 riceveranno un importante aggiornamento della fotocamera frontale. Si prevede che, tutti i modelli accoglieranno un nuovo sensore fotografico da 24 MP abbandonando così l’attuale da 12 MP.

iPhone 17: tutti i modelli avranno una nuova fotocamera per i selfie

Negli ultimi anni Apple ha prestato particolare attenzione all’introduzione di caratteristiche e dettagli che rendessero i quattro modelli di iPhone ben distinti l’uno dall’altro così da giustificare la denominazione Pro e Pro Max e le variazioni di prezzo non indifferenti tra i vari dispositivi. Quest’anno tale volontà sembrerebbe essere stata parzialmente accantonata in favore della compatibilità di tutti gli iPhone 16 con la tecnologia Apple Intelligence, che sfrutterà l’AI per implementare funzionalità innovative che, oltre a offrire nuove opportunità agli utenti, garantiranno un potenziamento dell’assistente vocale Siri da non sottovalutare.

Non conosciamo ancora la strategia che Apple adotterà il prossimo anno ma, grazie ad alcune informazioni trapelate in rete, è possibile dedurre che, una certa omologazione tra i quattro modelli sarà nuovamente applicata.

L’analista Jeff Pu, confermando quanto precedentemente affermato dall’analista Ming-Chi Kuo, ritiene che tutti i modelli di iPhone 17 avranno una nuova fotocamera frontale da 24 MP. Da questo punto di vista, dunque, non vi sarà alcuna differenza tra i modelli base e le versioni Pro e Pro Max.

Che lo scopo di Apple possa essere quello di allentare la distinzione tra i vari dispositivi è comunque poco probabile o incoerente se considerata la voce per cui il prossimo anno assisteremo all’arrivo della nuova versione iPhone 17 Slim. Sicuramente il colosso troverà modo di rendere unico ogni melafonino tramite dettagli che faranno la differenza ma l’attesa è ancora parecchio lunga e avremo modo di apprendere sempre maggiori informazioni nel corso dei mesi a venire.