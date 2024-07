L’attesa per la nuova linea di iPhone 16 è quasi terminata, tuttavia si cerca ancora di capire quali saranno le caratteristiche tecniche e le funzionalità di questi nuovi dispositivi.

Nei mesi scorsi sono trapelate molte indiscrezioni che riguardano i nuovi gioiellini di casa Apple, talmente tanti da arrivare a farsi un’idea generale su quali saranno le novità e le funzioni di questi smartphone.

In particolare, per il modello più atteso, ovvero l’iPhone 16 Pro, grazie a tutte le indiscrezioni abbiamo una rappresentazione visiva digitale che ci mostra un’anteprima molto realistica di quello che poi sarà il prodotto finale.

Come ben sappiamo, la linea di iPhone 16 dovrebbe essere lanciata ufficialmente nel mese di settembre, in concomitanza con un altro lancio molto importante, quello del nuovo sistema operativo iOS 18. Tuttavia, alla luce di quello che è stato detto in precedenza, scopriamo quali dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di questo smartphone.

iPhone 16 Pro: quali sono le caratteristiche tecniche dello smartphone?

L’iPhone 16 Pro dovrebbe avere un display con tecnologia OLED di circa 6,1 pollici, con un’alta definizione, e con una nuova tecnologia per rendere migliore la luminosità dello schermo. Per quanto riguarda il processore si dovrebbe utilizzare il nuovo chip A18 Bionic, con una RAM da 6GB.

Per quanto riguarda l’esterno, oltre ai materiali molto importanti quali vetro e acciaio inossidabile o titanio, figurerà il primo tasto cattura, un tasto capacitivo che con molta probabilità servirà proprio per attivare delle azioni che riguardano la fotocamera.

E a proposito di comparto fotografico, il nuovo iPhone 16 Pro monterà una tripla fotocamera posteriore, con un’ultra grandangolare e un teleobiettivo, con delle tecnologie fatte a migliorare la visione notturna e la registrazione dei video.

Ovviamente tutte queste informazioni sono frutto di rumor e indiscrezioni che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Per avere notizie certe sulle caratteristiche tecniche e sul design ufficiale dei nuovi dispositivi di Apple, sarà necessario attendere ancora un po’ per il lancio ufficiale da parte della casa di Cupertino.