Xiaomi SU7: l'auto elettrica cinese resta lontano dall'Europa

La Xiaomi SU7 è stata esposta a Parigi durante le Olimpiadi, suscitando interesse e curiosità tra i passanti. Questo evento, insieme al debutto europeo al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, ha alimentato le speculazioni sull’arrivo dell’auto in Europa. L’azienda ha però ribadito che non ci sarà una distribuzione ufficiale del veicolo nel continente nel breve termine.

Xiaomi, nota perlopiù per i suoi smartphone e dispositivi elettronici, ha fatto ingresso nel settore automobilistico con la SU7, la sua prima auto elettrica. Nonostante le grandi ambizioni dell’azienda di diventare una delle prime cinque case automobilistiche al mondo, il lancio della SU7 in Europa è stato posticipato, probabilmente a non prima purtroppo del 2030. Questo rinvio è dovuto a diversi problemi riscontrati durante i test in Cina, che hanno portato al bisogno di ulteriori miglioramenti.

Difetti da risolvere per la Xiaomi SU7

Tra i difetti emersi della Xiaomi SU7 vi sono criticità nei materiali, nei sistemi di sicurezza, e nei freni. In particolare, si sono verificati problemi con gli airbag, che in alcuni casi non si sono attivati correttamente, e con i freni, che sono risultati sottodimensionati, contribuendo a un incidente durante i test in pista. Altri difetti includevano verniciature imprecise e un isolamento acustico non adeguato.

Nonostante questi inconvenienti, Xiaomi ha ricevuto un gran numero di prenotazioni per la SU7. La cosa apparirebbe positiva ma non ha fatto altro che rendere ulteriormente complicato i piani di espansione internazionale. Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha confermato che l’azienda preferisce un approccio graduale, simile a quello adottato per gli smartphone, e che non intende esportare il modello in Europa fino a quando non sarà completamente pronto.

Nel frattempo, la produzione in Cina è stata potenziata e ottimizzata, permettendo di ridurre i tempi di attesa per la consegna a circa cinque settimane. Xiaomi punta a raggiungere le 100.000 unità vendute entro la fine dell’anno, con il prezzo di partenza della SU7 fissato a circa 30.000 euro in Cina. L’arrivo in Europa è ancora lontano, ma è possibile che la SU7 arrivi comunque nelle strade europee attraverso canali di importazione.