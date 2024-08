La KGM Actyon segna un’importante svolta nel mondo automobilistico. Ciò attraverso la restituzione al pubblico di un nome iconico con un design e una tecnologia completamente rinnovati. L’Actyon torna sotto i riflettori con un modello che promette di cambiare le carte in tavola. Questo SUV, da poco presentato in Corea del Sud e previsto per l’arrivo in Europa, porta con sé una serie di innovazioni rispetto al predecessore. La nuova vettura si distacca notevolmente dallo stile controverso della versione precedente. Abbraccia infatti, un design più moderno e aggressivo. La sua carrozzeria è caratterizzata da linee decise e una muscolosità che evidenzia la sua presenza su strada. I passaruota sono ben pronunciati. Mentre il frontale presenta un innovativo “gioco” di LED orizzontali che contribuisce a definirne il look. I fari anteriori, divisi su due livelli, e i fanali posteriori sottili e allungati accentuano l’estetica contemporanea del veicolo. Conferendo alla Actyon un aspetto sofisticato e al passo con i tempi.

KGM Actyon: prestazioni e interni, comfort e tecnologia all’avanguardia

Sul fronte delle prestazioni, la KGM Actyon non delude. Il motore turbo benzina 1.5 da 163CV e 280Nm di coppia rappresenta il cuore pulsante di questo SUV. Il quale offre una combinazione di potenza e reattività adatta sia alla trazione anteriore che a quella integrale. I clienti possono scegliere tra un cambio manuale e uno automatico, a seconda delle preferenze di guida. Per i più attenti alle questioni ambientali, KGM offre anche una versione elettrica dell’Actyon. Quest’ ultima è equipaggiata con un motore da 204CV e una batteria Blade da 72,4kWh fornita da BYD. La quale promette di garantire un’autonomia effettiva e prestazioni elevate.

All’interno, la KGM Actyon si distingue per il salto di qualità rispetto al suo predecessore, Torres. Gli interni sono stati progettati con grande attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali. Con sedili in pelle e un ampio pannello centrale che ospita due schermi da 12,3 pollici. Questi gestiscono la strumentazione e il sistema di intrattenimento. Così da garantire un’esperienza utente migliorata e compatibile con gli aggiornamenti over-the-air (OTA). Assicurando così che il sistema rimanga sempre aggiornato con le ultime funzionalità e miglioramenti. Questo elevato livello di tecnologia e comfort posiziona la KGM Actyon come una proposta competitiva nel settore dei SUV. Mirado ad attrarre sia gli appassionati di motori che i consumatori alla ricerca di un veicolo elegante e tecnologicamente avanzato. Con questo rilancio, KGMobility recupera così un nome storico ma lo aggiorna per rispondere alle esigenze e alle aspettative del mercato moderno.