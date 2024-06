Jeep proprio in questi giorni ha svelato la Wagoneer S. Il suo primo ingresso nel mercato degli SUV elettrici, ponendo una diretta sfida a Tesla. Questo veicolo segna un importante passo avanti per il marchio. In quanto è stato presentato come il primo SUV alimentato elettricamente, della casa automobilistica. La quale si è posta come obiettivo ambizioso competere con i giganti del settore. Inclusa la grande azienda di Elon Musk.

Jeep in prima linea, è arrivata la Wagoneer S

Durante la sua presentazione, il CEO di Jeep, Antonio Filosa, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo capitolo nella storia del marchio. Descrivendo la Wagoneer S come un’incarnazione di autenticità del brand unita alla tecnologia avanzata dell’elettrificazione. Uno dei tratti distintivi di questo veicolo è la sua griglia a sette feritoie. Un’iconica caratteristica che è stata ridisegnata per incorporare un’illuminazione ambientale e resa chiusa. Eliminando così la necessità di raffreddamento del motore. Basata sulla piattaforma STLA large, la WagoneerS promette un’autonomia di oltre 300km e una potenza di 600CV, permettendo accelerazioni da 0 a 60mph in soli 3,4 secondi. In più, al suo interno offre un’esperienza di lusso con oltre 45 pollici di schermo disponibili, perfetto per un sistema di intrattenimento di ultima generazione.

Con un prezzo iniziale di 66,644€, l’auto è riuscita a posizionarsi direttamente nel mercato degli SUV elettrici di lusso. Mirando principalmente a catturare l’attenzione degli attuali proprietari di Tesla. La strategia di Jeep è chiara. Ovvero offrire un’alternativa che unisca la leggendaria capacità fuoristrada del marchio con le innovazioni tecnologiche dell’elettrificazione. La sfida però è grande, considerando la concorrenza serrata nel settore. Soprattutto con i modelli di successo come il TeslaModel Y. Nonostante ciò, Jeep però resta fiduciosa e punta a consolidare la propria posizione.

Con il lancio previsto nei concessionari statunitensi questo autunno, resta da vedere se la Wagoneer S sarà in grado di conquistare il cuore degli appassionati e ridefinire gli attuali equilibri esistenti.