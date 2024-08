Nel mondo automobilistico attuale, dominato da display digitali e comandi touch, Xiaomi sta rompendo gli schemi. Come? Attraverso un’innovativa proposta per il suo primo modello di auto, la SU7. Con l’obiettivo di rispondere alle richieste di una clientela che cerca una soluzione pratica e intuitiva, l’azienda cinese offre come optional una barra di pulsanti fisici. Questa, facilmente removibile, può essere agganciata sotto lo schermo centrale dell’abitacolo. In questi modo consente di gestire funzioni fondamentali come la climatizzazione e la ventilazione dei sedili. Tale scelta rappresenta una via di mezzo tra il crescente minimalismo degli interni e il desiderio di molti di mantenere comandi tangibili e analogici. Così da garantire una guida più sicura e confortevole.

L’impatto della digitalizzazione e la risposta di Xiaomi

Il mondo automobilistico ha visto, negli ultimi anni, una forte spinta verso la digitalizzazione degli interni. Basta pensare agli schermi touchscreen che hanno sostituito i tradizionali pulsanti fisici. Questa evoluzione è stata dettata dal desiderio di ridurre i costi e offrire un design più pulito. Ma, aldilà, delle motivazioni sembra aver suscitato non poche critiche. Infatti, i comandi virtuali possono risultare meno pratici e aumentare il rischio di distrazione alla guida. Questo pur permettendo uno stile elegante e un abbassamento dei costi di produzione.

Le persone spesso trovano difficile interagire con i comandi su uno schermo mentre sono concentrati sulla strada. Diversamente dai pulsanti fisici che possono essere utilizzati senza dover distogliere lo sguardo.

La proposta di Xiaomi di integrare una barra di pulsanti fisici rimovibili è quindi un tentativo di armonizzare questi due approcci. Tale soluzione, rappresenta dunque una novità rilevante, in quanto viene offerta direttamente dal produttore dell’auto. Resta da vedere se altri produttori seguiranno l’esempio della rinomata azienda. Magari adottando soluzioni simili per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta alla sicurezza.