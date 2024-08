BMW: rivoluzione elettrica con Neue Klasse e nuove batterie

BMW sta portando avanti un ambiziosissimo piano che va spedito verso l’elettrificazione. L’azienda si sta concentrando nella creazione di una nuova generazione di veicoli elettrici che porteranno in campo nuovi elementi tecnologici innovativi. Al centro di questa strategia futuristica c’è la piattaforma Neue Klasse. Essa non è altro che una base tecnologica avanzata e che debutterà, da quel si sa, nel 2025 con un nuovo SUV del brand. La piattaforma porterà ad un notevole salto qualitativo per i veicoli elettrici, grazie anche all’introduzione di nuove batterie di sesta generazione.

Per supportare questa transizione, BMW ha avviato anche la costruzione di cinque stabilimenti di produzione per le batterie di sesta generazione. Gli impianti attualmente in fase di costruzione si trovano a Irlbach-Strasskirchen in Bassa Baviera, Debrecen in Ungheria, Woodruff negli Stati Uniti, Shenyang in Cina e San Luis Potosí in Messico. Questi saranno collocati strategicamente vicino alle fabbriche dove verranno assemblate le auto. La scelta ovviamente è stata attentamente studiata, al fine di ottimizzare la logistica e ridurre inoltre le emissioni per il trasporto.

Veicoli sulla Neue Klasse targati BMW

La produzione di veicoli basati sulla piattaforma Neue Klasse inizierà nel il prossimo anno presso il nuovo stabilimento BMW in Ungheria con la fabbricazione anche delle batterie. A seguire, nel 2026, sarà la volta della Cina e poi del Messico. La rete così diramata nell’intero globo consentirà alla BMW una fornitura costante e sicura di batterie, anche in caso di imprevisti.

Le nuove batterie, che pare utilizzeranno celle cilindriche, sono fondamentali per il nuovo piano strategico aziendale. I prototipi di queste celle sono in realtà già in produzione presso il Cell Manufacturing Competence Centre del Gruppo BMW. Le sperimentazioni sono evidente segno della rapidità con cui BMW avanza con velocità sorprendente verso l’industrializzazione di queste tecnologie importanti per l’elettrico. La strategia di BMW è non solo una risposta alle sfide attuali del mercato dell’auto elettrica, ma anche un impegno concreto verso un futuro sostenibile e tecnologicamente sempre più avanzato.