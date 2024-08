1Mobile ha lanciato una nuova offerta super vantaggiosa per i suoi clienti. Di cosa si tratta? Del piano “Speed 5G 200“. Questo pacchetto promette 200GB di traffico dati in 5G a un prezzo mensile di soli 9,90€. Un vantaggio iniziale particolarmente allettante è che il primo mese è gratuito per tutti i nuovi clienti. In particolare per chi trasferisce il suo numero da un altro operatore. Per coloro che richiedono invece una nuova SIM, il costo di attivazione è fissato a 10€. Mentre per chi effettua la portabilità, è ridotto a 5€. Il piano include anche 50 SMS e minuti illimitati, assicurando una copertura completa su tutto il territorio nazionale.

1Mobile: termini e condizioni della promozione

L’offerta è valida fino al 18 agosto 2024 e prevede alcune condizioni specifiche. È importante notare che se il processo di portabilità non viene completato entro il primo mese, il costo del mese gratuito verrà addebitato. In più, i dati inclusi non sono cumulabili e, se si supera il limite di 200GB, sarà possibile continuare a navigare al costo di 0,50 € ogni 100MB. Questo piano si rinnova automaticamente ogni volta, ma non include il traffico dati non utilizzato nel mese successivo.

La promo “Speed 5G 200″ offre una navigazione veloce in 5G. Solo a condizione che tutti siano soddisfatti tutti i requisiti tecnici. Se ciò non avviene la connessione sarà disponibile solo in 4G. L’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento tramite l’applicazione mobile o l’area riservata del sito web di 1Mobile. Se si decide di uscire dal piano entro i primi 180 giorni, i bonus ricevuti saranno trattenuti dal credito.

Questa soluzione è compatibile con gli Extra e può essere cambiata con altre promozioni. A parto che il passaggio venga fatto tramite l’app o l’area riservata del sito, con un costo di operazione di 10 € più il canone mensile. In ogni caso, se siete interessati a conoscere altre soluzioni messe a disposizione dal gestore, vi contiamo di consultare il suo sito web ufficiale.