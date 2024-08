Agosto 2024 segna una tappa importante nel mondo dei sistemi operativi Microsoft. Windows 10, un tempo dominatore incontrastato, sta vedendo un notevole declino. Con una quota di mercato che si attesta al 64,99% a luglio 2024, ha registrato una perdita dell’1,6% su base mensile. Oltre che un calo dell’11,15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Periodo durante il quale deteneva il 71,14%. Questo trend di decrescita è comprensibile. Dato che Windows10 è vicino alla fine del suo ciclo di vita, prevista per l’anno prossimo. La transizione verso la versione 11 è quindi destinata a intensificarsi. Soprattutto man mano che le persone abbandonano il suo predecessore per aggiornarsi al sistema operativo più recente.

Windows 11 raggiunge un nuovo traguardo

Contemporaneamente a questi calo, si osserva una lenta ma continua transizione all’interno del mondo dei PC. Mentre Windows 11 guadagna terreno, altri sistemi operativi Microsoft restano presenti nelle statistiche. Windows7, ad esempio, detiene ancora il 3,07% del mercato, addirittura in leggera crescita rispetto al mese precedente. Anche Windows8.1 e persino il vecchio WindowsXP mantengono una presenza marginale con quote rispettivamente dello 0,42% e dello 0,38%. Questo fenomeno riflette la natura stratificata e progressiva delle transizioni nel settore dei computer. In cui i cambiamenti avvengono, appunto, in modo graduale.

Dopo mesi di difficoltà, Windows 11 inizia a mostrare segni di ripresa. Secondo l’ultimo rapporto di Statcounter di fine luglio 2024, è finalmente riuscito a superare la soglia del 30% delle quote. Si tratta della prima volta dal suo lancio nell’ottobre 2021. Tale risultato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al passato. A inizio luglio, i dati già indicavano un miglioramento, e ora, con l’ingresso in agosto, il trend positivo sembra consolidarsi ulteriormente.

Il successo di Windows 11 è in parte dovuto alla naturale sostituzione di vecchi PC con nuovi dispositivi. Molti dei quali vengono forniti con il nuovo sistema operativo preinstallato. In più, con l’avvicinarsi della fine del supporto per Windows10, è prevedibile che sempre più utenti effettuino il passaggio alla versione11. Insomma, è noto ormai che il settore tecnologico è vasto e complesso, con cambiamenti che avvengono lentamente ma inevitabilmente. Windows 11, con le sue nuove funzionalità e miglioramenti, sembra essere sulla strada giusta per guadagnare una posizione sempre più dominante.