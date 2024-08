È da diverso tempo che i rumors ed i teaser ci hanno anticipato l’arrivo di un nuovo smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Samsung Galaxy F14 4G. Come suggerisce il nome, questo nuovo smartphone non sarà in grado di garantire la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Samsung svela ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy F14 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Samsung ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy F14 4G, un dispositivo di cui ne abbiamo sentito parlare ampiamente qualche mese fa grazie all’arrivo di diverse certificazioni di rilievo.

Il nuovo smartphone a marchio Samsung sarà in grado di supportare la sola navigazione su rete 4G. Questo è dovuto alla presenza a bordo del soc Snapdragon 680 di casa Qualcomm. A supporto sono presenti diversi tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 64 GB di storage interno tranquillamente espandibile tramite scheda microSD.

Dal punto di vista estetico, troviamo un design in linea con gli altri dispositivi Samsung di questa fascia di prezzo. Sul fronte troviamo infatti un Infinity-U Display con tecnologia IPS LCD. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ ed è inoltre presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro il comparto fotografico è affidato a tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP. La batteria presente ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy F14 4G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 100 euro. Vi terremo comunque aggiornati su un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.