Windows ha rilasciato recentemente l’ ultima versione del suo aggiornamento che ha portato dei cambiamenti per quanto riguarda Copilot e molte altre applicazioni di uso comune. Una svista da parte dei realizzatori dell’ aggiornamento Windows però è servita per creare dei problemi agli utenti riguardo la rimozione dei dispositivi USB dal proprio PC. Questo passaggio dovrebbe avvenire in totale sicurezza per evitare la perdita dei dati, ma con questo problema la rimozione sicura non viene garantita.

L’ aggiornamento in questione è il 24H2 versione KB5040529 ed è disponibile per tutti gli utenti che siano iscritti al programma Insider dell’ azienda di Redmond. L’ aggiornamento verrà rilasciato su tutti i PC Copilot+ con Snapdragon X Elite e X Plus e in un secondo momento sui PC Intel o AMD x86. Tra le tante idee sviluppate dal team di Microsoft c’è quella di poter personalizzare il proprio PC grazie all’ intelligenza artificiale in modo da avere sotto controllo tutte le nuove offerte e funzioni che Windows può offrire.

Windows 11, ecco alcune delle novità

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti avranno nuovi widget e tab di informazioni sulla schermata di blocco tra cui meteo, borsa, notizie sportive e mappe. Altra novità è un fix sulla Gestione Attività e un tab che permette di gestire al meglio gli account locali del PC direttamente dal menù start. Inoltre si potrà aggiungere un numero di telefono di recupero per ciascun utente. Altra novità è la rimozione sicura degli hardware connessi a porte esterne come USB; infatti per adesso non ha funzionato come dovrebbe e c’era il rischio di perdere tutti i dati, ma il problema è stato risolto con un fix da parte della società di Microsoft.

Le novità rivelate da Windows continuano a stupire gli appassionati e servono per attirare sempre più clienti verso il mondo in continua evoluzione del sistema di Microsoft.