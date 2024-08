Secondo alcune indiscrezioni sembra che WhatsApp sia alle prese con una nuova funzione. Quest’ultima permetterà agli utenti di comunicare con Meta AI senza essere obbligati a digitare i messaggi. Nell’ultima versione beta dell’app per Android, infatti, è stata introdotta la possibilità di inviare messaggi vocali.

Il chatbot AI di Meta è arrivato di recente su WhatsApp nei mercati in cui è attiva l’opzione legata all’intelligenza artificiale. Per tale motivo, al momento la funzione non è ancora arrivata in Italia.

WhatsApp introduce gli audio per Meta AI

La versione dell’app interessata dall’aggiornamento è la beta 2.24.16.10 per Android. I messaggi vocali sono particolarmente utili soprattutto per tutti gli utenti che preferiscono non digitare. Fino ad ora, infatti, era possibile comunicare con Meta AI su WhatsApp solo tramite testo o immagini.

Con l’arrivo dei messaggi vocali gli utenti possono comunicare con il chatbot senza dover scrivere prompt particolarmente lunghi e ingarbugliati. Con l’apposito pulsante sarà invece possibile comunicare le richieste a voce. Al momento non ci sono molte info a riguardo. Secondo WABetaInfo l’opzione funzionerà come nelle normali conversazioni su WhatsApp. Dunque, bisognerà tenere premuto il pulsante, pronunciare il prompt in questione, ed aspettare che Meta AI intervenga.

Al momento, non è ancora noto quali lingue verranno abilitate per tale funzione AI su WhatsApp. Come già anticipato, l’italiano al momento non è incluso. Bisognerà attendere per scoprire se e quando Meta amplierà la disponibilità.

Inoltre, non è ancora stato reso noto se la nuova funzione permetterà agli utenti di eseguire determinate funzioni tramite i messaggi vocali per Meta AI. In molti si chiedono, ad esempio, se sarà possibile rispondere ai messaggi che arrivano nelle chat di WhatsApp. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Meta. I primi feedback potrebbero aiutare a comprendere quale sarà la strategia adottata da WhatsApp per la nuova funzione.