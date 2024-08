JBL Go 4 non è il classico speaker portatile che offre dimensioni ridotte e prestazioni discrete, ma un vero e proprio altoparlante che innalza notevolmente il livello qualitativo delle performance, mettendo a disposizione del consumatore finale un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Disponibile in numerose colorazioni differenti, nel nostro caso ve lo proponiamo in nero con scritta in contrasto arancione, ma vi potete davvero sbizzarrire, è realizzato nel giusto mix tra plastica e gomma, il che gli permette di raggiungere certificazione IP67 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere. Essendo uno speaker portatile, integra ovviamente una batteria che gli garantisce una autonomia complessiva fino a 7 ore di utilizzo continuativo, anche se tale valore dipende direttamente dal livello del volume impostato.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis e le offerte sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

JBL Go 4: che occasione oggi su Amazon

Il prezzo di questo altoparlante, o speaker, portatile è decisamente ridotto rispetto al listino originario di 49 euro. Oggi può essere vostro a soli 36,99 euro, con una riduzione del 26%, più che valida se confrontata con gli standard a cui siamo solitamente abituati, considerando appunto che il prezzo di partenza era già basso di suo. Ordinatelo qui su Amazon.

Sulla superficie trova posto un sistema di controllo fisico, con tre tasti nella parte superiore, utili per la regolazione del volume e non solo, passando poi, sul lato, alla porta USB-C da utilizzare per il collegamento e la ricarica. Non manca all’appello un piccolo laccetto da impugnare ad esempio per il trasporto, oppure da collegare a sua volta ad un moschettone, a cui effettivamente appendere il piccolo altoparlante. Ricordiamo infatti che il prodotto in questione raggiunge 9,43 x 7,57 x 4,22 centimetri, con un peso di soli 0,19kg, ed è realizzato con materiali riciclati (si ricarica invece completamente in circa 2 ore).