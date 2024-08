Huawei Band 8 può essere acquistato ad un prezzo letteralmente da saldo in questi giorni su Amazon, con la riduzione applicata in automatico dall’azienda americana che ne facilita l’acquisto da parte di milioni di consumatori in tutta Italia.

Il prodotto in questione è una smartband, un piccolo dispositivo da portare direttamente al polso, dotato di un display da 1,7 pollici di diagonale, trattasi di un componente AMOLED dalla qualità superiore al normale, proprio perché dotato di dettagli e nitidezza più unici che rari, anzi addirittura superiori a tanti altri device in commercio.

Huawei Band 8: che promozione oggi su Amazon

Lo sconto che oggi gli utenti possono sfruttare per l’acquisto di Huawei Band 8 è decisamente convincente, proprio perché la spesa finale che sarà da sostenere equivale a soli 39 euro, ed approfittare in questo modo della riduzione del 34% dal prezzo di partenza di 59 euro. Per effettuare l’ordine dovete collegarvi qui.

Una spesa ridottissima per un prodotto comunque molto completo, infatti la sua autonomia raggiunge addirittura le 2 settimane di utilizzo, è perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, passando appunto per iOS e per Android, con innumerevoli funzioni che possono essere sfruttate: monitoraggio della salute, misurazione di passi percorsi, calorie bruciate, monitoraggio del sonno, oppure anche i livelli di stress e di percentuale di ossigeno nel sangue.

Il cinturino con cui viene commercializzato è realizzato in silicone, di colorazione nero, è facilmente intercambiabile, in questo modo sarà possibile personalizzare il dispositivo secondo le proprie esigenze. Ciò che manca è forse una maggiore interazione con le notifiche, il limite più grande dei dispositivi di Huawei, anche se comunque si possono leggere i messaggi provenienti da qualsiasi app, senza particolari difficoltà o problemi.