La comunicazione non è mai stata così semplice e rapida. Sono finiti da anni i tempi in cui per comunicare con un amico lontano bisognava pagare bollette salate oppure inviare delle lunghe lettere.

L’avvento della tecnologia negli ultimi anni è stata davvero devastante, anche e soprattutto nel campo delle comunicazioni. Intrattenere rapporti non è mai stato così semplice, visto che al momento basta uno smartphone, o qualsiasi apparecchio tecnologico di questo tipo, e una connessione Internet, non solo per comunicare ma anche per inviare contenuti multimediali e documenti.

Tra le piattaforme più utilizzate per la comunicazione un posto d’onore lo occupa sicuramente l’app verde di meta. WhatsApp, infatti, rimane da parecchi anni sul podio tra le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo.

Negli ultimi anni l’app di Meta ha cercato di rendere la comunicazione sempre più rapida, grazie a una serie di funzioni che hanno reso l’esperienza degli utenti sulla piattaforma molto più smart. Da ricordare, tra le altre, la funzione introdotta nel 2022 che permette agli utenti di rispondere a dei messaggi con delle reaction.

WhatsApp: viene implementata la funzione che permette di rispondere ai messaggi con le reaction

La funzione, disponibile per gli utenti a partire da maggio del 2022, si è rivelata estremamente utile, soprattutto per rendere più rapidi i tempi di risposta durante una conversazione in chat.

Tramite le reaction gli utenti possono rispondere ai messaggi attraverso una qualsiasi emoji, permettendo quindi di rispondere senza dover per forza digitare un messaggio di testo.

Ma attenzione, perché tra poco questa funzione verrà implementata rendendo il tutto ancora più veloce. Infatti a breve sarà necessario effettuare un doppio tapp sul messaggio per rispondere direttamente con un cuore.

Si tratta di una novità pazzesca, soprattutto per quanto riguarda la rapidità di risposta che sarà ancora maggiore, tuttavia potrebbe essere più semplice incappare in errori e inviare per sbaglio una reazione non voluta.