Poche settimane fa Samsung ha rilasciato i suoi ultimi smartphone pieghevoli e tra soli pochi giorni anche Google procederà con la presentazione ufficiale di un nuovo dispositivo dal display flessibile. Apple rimane così l’unica azienda di rilievo a non aver ancora realizzato un melafonino flessibile ma l’attesa potrebbe presto giungere al termine. Un rapporto recentemente emerso sostiene che, entro il 2026, l’azienda di Cupertino procederà con la presentazione di ben due iPhone pieghevoli.

A diffondere la notizia è l’analista Jeff Pu, il quale ritiene che Apple procederà con il lancio dei dispositivi flessibili entro il secondo trimestre del 2026. Nella stessa occasione l’azienda presenterà un iPhone Flip, con chiusura a conchiglia e dalle dimensioni di un normale iPhone una volta aperto; e un iPhone che sarà una sorta di ibrido tra un iPad e un Mac.

Apple è già a lavoro su due iPhone pieghevoli previsti per il 2026

A sostegno della notizia vi sarebbero alcune mosse compiute da Apple nel corso dei mesi passati. A maggio l’azienda avrebbe, infatti, stipulato un accordo con Samsung, che fornirà i display flessibili; mentre a giugno, il colosso avrebbe depositato un brevetto chiamato “Dispositivi elettronici con display pieghevoli durevoli“, descrive un nuovo pannello flessibile in vetro resistente.

Le informazioni sui nuovi dispositivi Apple sono ancora poche ma desta particolare curiosità la notizia per cui il compagno di iPhone Flip avrà un display da ben 20,3 pollici. Non è chiaro se il dispositivo in questione andrà a sostituire una qualche versione di iPad e non è da escludere la possibilità che si tratti del tanto vociferato iPad pieghevole il cui lancio era stato inizialmente previsto per il 2024.

Sicuramente l’emergere di tali indiscrezioni testimonia la volontà di Apple di inserirsi in un settore che è stato in grado di conquistare una porzione non indifferente di utenti. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse del colosso.