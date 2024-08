Durante la WWDC 2024 il colosso di Cupertino ha presentato Apple Intelligence, tecnologia che sfrutterà l‘intelligenza artificiale per introdurre su iPhone, iPad e altri dispositivi tantissime funzioni interessanti che, purtroppo, potrebbero non essere mai destinate agli utenti dell’Unione Europea.

Motivo dell’esclusione sarebbe il nuovo Digital Markets Act, regolamento europeo che mira a rendere più equa la concorrenza tra aziende digitali e a tutelare gli utenti garantendo un maggior rispetto della privacy e dei dati personali.

Apple Intelligence potrebbe arrivare in Europa

Entrato ufficialmente in vigore nel 2023 ma noto già dal 2020, il Digital Markets Act rappresenta un ostacolo per Apple, che, durante la presentazione della sua novità, ha comunque dichiarato di essere impegnata al fine di rendere accessibile le funzioni a tutti i suoi utenti. Ciò che è certo è che Apple procederà con il rilascio di Intelligence entro l’autunno di quest’anno e che sarà sin dal primo momento disponibile negli Stati Uniti.

In Europa tutte le funzioni saranno bloccate e gli utenti non potranno sfruttarle fin quando l’azienda non riuscirà a trovare un accordo con i Paesi rimasti esclusi, tra questi anche la Cina, contraria all’archiviazione dei dati su server di terze parti.

Lo stesso Cook ha dichiarato che la sua azienda è impegnata nella comprensione dei requisiti normativi previsti dai vari Paesi al fine di poter raggiungere un accordo. Non sorprenderebbe la possibilità che Apple decidesse di apportare delle modifiche rilevanti ad Intelligence così da rendere i servizi disponibili anche per gli utenti che, in un primo momento, rimarranno esclusi.

Le novità già presentate da Apple durante la sua conferenza sono: Genmoji e Image Playground, che permetteranno di creare avatar basati sull’AI e manipolare immagini e video; Siri sarà aggiornato, sarà in grado di comprendere meglio il linguaggio e di rispondere a un maggior numero di richieste facilitando l’interazione tra applicazioni differenti; ulteriori funzioni riguarderanno la manipolazione delle foto, che potranno essere generate dall’AI o modificate in maniera intelligente.